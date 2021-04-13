جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار تعزيز دور المرأة وتكريمًا لدورها بناءً على توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وبإشراف موريس عدلى عضو الهيئة العليا وأمين عين شمس. وتخلل الحفل الذى أقيم فى مركز التنمية الفكرية شارع متحف المطرية، فقرات طرب أصيل وأغانى الزمن الجميل أداها الفنان الدكتور محمود فوزى، حفيد الراحل محمد فوزى، وسط حضور قيادات مجتمعية وأعضاء وقيادات الحزب بالأمانة. وقال موريس عدلى، أمين الحزب بعين شمس، إن الاحتفالية جاءت ضمن برنامج الأمانة لتكريم وتقدير الأمهات المثاليات وتسليط الضوء على الجهود النسائية فى العمل العام والمجتمعى وخدمة الوطن. وأضاف أنه قام بتوزيع الورود وهدايا وبطاقات معايدة للأمهات والسيدات المثاليات، لدورهم وتأثيرهم فى المجتمع ولاسيما بأنهما العمود الفقرى للبنيان المصرى فى إخراج أجيال واعدة تخدم البلاد وتثرى المجتمع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور .. المصريين الأحرار: الأمهات يمثلن العمود الفقرى للبنيان المصرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.