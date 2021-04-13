الآثار تنتهى من صيانة وتهيئة ١٤ مومياء بقاعة المومياوات فى متحف الحضارة

جدة - نرمين السيد - انتهى مرممو المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط من صيانة وتهيئة ١٤ مومياء ووضعها فى فتارين العرض الخاصة بها بقاعة المومياوات، وذلك تمهيدا لاستقبال الزائرين يوم التراث العالمى الموافق ١٨ أبريل الجارى.





وقالت الدكتورة منال غنام رئيس قسم الترميم بالمتحف، فى تصريح اليوم، إنه بعد عشرة أيام من استقبال المتحف ٢٢ مومياء ملكية فى موكب مهيب، خلال الفترة الماضية قام فريق الترميم بفك تغليف ١٤ مومياء، وفضها من كبسولة النيتروجين الخاصة بها وتهيئتها لاستقبال بيئة العرض الجديدة لها بالمتحف، وذلك وفقا للأساليب العلمية المتبعة.

وأضافت غانم أنه جارى حاليا استكمال أعمال الفك والفض والتهيئة لباقى المومياوات لوضعها فى الفتارين الخاصة بها بقاعة المومياوات.

وأوضحت أنه تم حتى الآن فض وتهيئه وعرض مومياوات ملوك كل من سقنن رع ورمسيس الثانى والثالث والرابع والتاسع وتحتمس الثانى والثالث والرابع وأمنحتب الأول والثانى وسيتى الأول ومرنبتاح والملكة حتشبسوت، والملكة تى.