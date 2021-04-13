وقالت الدكتورة منال غنام رئيس قسم الترميم بالمتحف، فى تصريح اليوم، إنه بعد عشرة أيام من استقبال المتحف ٢٢ مومياء ملكية فى موكب مهيب، خلال الفترة الماضية قام فريق الترميم بفك تغليف ١٤ مومياء، وفضها من كبسولة النيتروجين الخاصة بها وتهيئتها لاستقبال بيئة العرض الجديدة لها بالمتحف، وذلك وفقا للأساليب العلمية المتبعة.
وأضافت غانم أنه جارى حاليا استكمال أعمال الفك والفض والتهيئة لباقى المومياوات لوضعها فى الفتارين الخاصة بها بقاعة المومياوات.
وأوضحت أنه تم حتى الآن فض وتهيئه وعرض مومياوات ملوك كل من سقنن رع ورمسيس الثانى والثالث والرابع والتاسع وتحتمس الثانى والثالث والرابع وأمنحتب الأول والثانى وسيتى الأول ومرنبتاح والملكة حتشبسوت، والملكة تى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الآثار تنتهى من صيانة وتهيئة ١٤ مومياء بقاعة المومياوات فى متحف الحضارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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