أصيب الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس في حرب اكتوبر 1973 بفيروس كورونا ، وتدهورت الحالة الصحية للشيخ حافظ سلامة، ليتم نقله إلي العناية المركزة بمستشفي عين شمس بالقاهرة. والشيخ حافظ سلامة هو قائد المقاومة الشعبية بالسويس في حرب اكتوبر 1973 ويرتبط أبناء السويس بالشيخ حافظ دائما، نظرا لشعبيته بين أبناء المحافظة. وقال مصدر طبي، أن الشيخ حافظ أصيب بفيروس كورونا وبسبب تدهور حالته الصحية تم نقله إلي العنايه المركزة بمستشفي عين شمس بالقاهرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بكورونا ونقله للعناية المركزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.