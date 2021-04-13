الانتهاء من صيانة وتهيئة 14 مومياء ملكية بالمتحف القومى للحضارة المصرية

بعد عشرة أيام من استقبال المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط للمومياوات الملكية في موكب مهيب، انتهى مرممي المتحف من صيانة وتهيئة 14 مومياء ووضعها في فتارين العرض الخاصة بها بقاعة المومياوات وذلك تمهيدا لاستقبال الزائرين يوم التراث العالمي الموافق 18 أبريل 2021.
وأوضحت الدكتورة منال غنام رئيس قسم الترميم بالمتحف، أنه خلال الفترة الماضية قام فريق الترميم بفك تغليف عدد من هذه المومياوات وفضها من كبسولة النيتروجين الخاصة بها وتهيئتها لاستقبال بيئة العرض الجديدة لها بالمتحف وذلك وفقا للأساليب العلمية المتبعة، مشيرة إلى أنه جاري استكمال أعمال الفك والفض والتهيئة لباقي المومياوات لوضعها في الفتارين الخاصة بها بقاعة المومياوات.
وأضافت أنه تم حتى الآن فض وتهيئه وعرض مومياوات ملوك كل من سقنن رع ورمسيس الثاني والثالث والرابع والتاسع وتحتمس الثاني والثالث والرابع وأمنحتب الأول والثاني وسيتي الأول ومرنبتاح والملكة حتشبسوت، والملكة تي.
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