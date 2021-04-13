بايرن ميونخ يتفوق على سان جيرمان 1-0 فى شوط مثير بدورى الأبطال.. فيديو

نجح فريق بايرن ميونخ الألماني، في إنهاء الشوط الأول متقدما على مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، بهدف دون مقابل، في المواجهة المثيرة المقامة بينهما حاليا على ملعب "حديقة الأمراء" ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بالموسم الجارى 2020-2021، حيث أحرز ماكسيم تشوبو موتينج الهدف الأول لصالح بايرن ميونخ بالدقيقة 40 من زمن المباراة.

ومنعت العارضة هدفا للنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في الدقيقة 37 من زمن المباراة بعد تسديدة قوية بعد مرواغة رائعة، وبعدها بدقيقتين منع القائم أيضا هدفا من نيمار بعد تسديدة على يسار الحارس مانويل نوير داخل منطقة الجزاء.

وسجل ديفيد ألابا، لاعب بايرن ميونخ الألماني، رقما قياسيا بعد مشاركته مع الفريق البافارى في مواجهة باريس سان جيرمان، وذكرت شبكة "أوبتا" العاصمة المتخصصة في الإحصائيات والأرقام القياسية، أن ألابا عادل الرقم المسجل باسم النجم الفرنسى فرانك ريبيري، كأكثر لاعب غير ألماني خوضاً للمباريات في كل البطولات في تاريخ بايرن ميونخ برصيد 425 مباراة لكل منهما.

ويتفوق ألابا وريبيرى في القائمة على البوسنى حسن صالح حميديتش الثالث برصيد 365 مباراة، ثم البيروفى كلاوديو بيزارو 327 مباراة، وأخيرا الهولندي آريين روبن الذى سجل ظهوره في 309 مباراة.تشكيل بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: بواتينج، لوكاس هيرنانديز، بافارد، ديفيز

خط الوسط: كيميتش، ألابا، ليروى سانى، مولر، كومان

خط الهجوم: تشوبو موتينج

تشكيل باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: كيمبيمبي، داجبا، ديالو، دانيلو

خط الوسط: جايا، باريديس، دراكسلر، دى ماريا

خط الهجوم: نيمار، كيليان مبابى

وشهد لقاء الذهاب الذي جمع الفريقين مساء الأربعاء الماضي تفوق باريس سان جيرمان علي صاحب الأرض بايرن ميونخ بنتيجة 3 / 2 في مباراة مثيرة أقيمت على ملعب "أليانز أرينا".