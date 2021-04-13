انت الان تتابع تفاصيل خبر البحوث الفلكية تعلن موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في مصر والسعودية وعدد أيام شهر رمضان وغرة شهر شوال والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت البحوث الفلكية عن موعد أول أيام عيد الفطر 2021 وعدد أيام شهر رمضان المبارك وموعد صلاة العيد، وكانت دار الإفتاء المصرية قد أيدت الحسابات الفلكية في رؤية هلال شهر رمضان الكريم، حيث أكدت في وقت سابق أن عدة شهر شعبان 30 يوم وأن لهلاك لن يولد في يوم تحري الرؤيا الشرعيه، وهذا ما حدث بالفعل وأعلنت الإفتاء الثلاثاء 13 أبريل أول أيام رمضان.

موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في مصر والسعودية وعدد أيام شهر رمضان

هذا وقد أكدت دار الإفتاء المصرية في وقت سابق أنه المنوطة بإعلان الرؤيا الشرعية للأشهر العربية عن طريق لجانها المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، مشيرةً إلى أنه تأخذ رأي الفلك كرأي استرشادي فقط.

وعن موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في مصر والسعودية، أكدت الحسابات الفلكية أن أول شهر شوال سيكون يوم 13 مايو 2021، وعدد أيام شهر رمضان ثلاثون يوماً، كما أن هلال شهر شوال لن يولد إلا في الساعة التاسعة مساء يوم تحري الرؤيا الشرعية، وهذا يعني تعذر رؤية هلال شوال يوم 29 رمضان وقت الغروب، مما يعني إتمام عدة شهر رمضان ثلاثين يوماً.

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وبهذا يكون الخميس 13 مايو أول أيام عيد الفطر المبارك، والأربعاء 12 مايو آخر أيام شهر رمضان في مصر والسعودية والدول العربية، كما تقام صلاة عيد الفطر في تمام الساعة الخامسة و28 دقيقة.