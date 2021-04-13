مسلسل موسى الحلقة الأولى..حرب وإثارة من نوع خاص

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مسلسل موسى الحلقة الأولى، تبدء الحلقة بظهور الفنان محمد رمضان في شخصية موسى ولد صالحين، إبن إحدى قرى الصعيد وهو يركب فرس أبيض لينتقل به إلى المعبد، حيث يقابل هناك حبيبته "نجاة" التي تجسدها الفنانة تارا عماد ويدور بينهما حديث يتعزل فيه "موسى" بـ "نجاة" ، وتعبر نجاة عن حبها له وخوفها الدائم من رفض أبيها أن يزوجها موسى بسبب الفروق الإجتماعية بينهم ولكن موسى يطمأنها ويهديها وردة من حديد تعبيراً عن القوة و عدم الخوف.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل موسى الحلقة الأولى للفنان محمد رمضان، الذي يدخل السباق الرمضاني بكل قوته، على الرغم من أزماته المتكررة خلال الفترة الماضية.

تفاصيل الحلقة الأولى لمسلسل موسى

يعود موسى إلى قريتة ،حيث يعمل حداد، ويأتي شخص إليه و يتجادلان سويًا حول الفرس ليأخذة من موسى ويتركة ويذهب.

وفي مشهد آخر، يجتمع الأنجليز في منزل عمدة الصعيد، الذي يجسد شخصيتة الفنان مفيد عاشور، حيث يطلبوا من عمدة الصعيد تجهيز ٣٠ شابًا من مختلف القرى ليحاربوا مع الإنجليز ضد الألمان.

حرب في مسلسل موسى

اقترح العمدة "رويعي" ولد صالحين شقيق موسى ليكون في قائمة الاسماء التي ستحارب الألمان، خلال أحداث مسلسل موسى الحلقة الأولى.

و في مشهد أخر، جاء أحد الرجال يدعي عبدالسلام يتوسل لجد موسى الشيخ صالحين لكي يذهب للعمدة و يحذف اسم ابنه من قائمة الشباب الذين سيأخذون للحرب ضد الألمان ، وسرعان ما ذهب الشيخ للعمدة ليتفاجأ ان اسم حفيدة "رويعي" من ضمن الأسماء المطلوبين للحرب مع الأنجليز.

تنتهي أحداث الحلقة الأولي من مسلسل موسى بمشهد دخول الانجليز إلى القري لتتعالى صرخات السيدات، حيث يأخذوا الإنجليز الشباب المطلوبين للحرب بالقوة من بيوتهم ، و تذهب "شفيقة" التي تجسدها الفنان هبة مجدي شقيقة موسى إلي البيت لتخبرهم بعدم خروج شقيقها رويعي من المنزل حتى لا يأخذة الأنجليز، لتفاجأ ان شقيقها مختبيء في حجرة لخوفه من الانجليز ، حتى يأتى موسى و يخبره أنه سيذهب بدلًا منه مع الانجليز، في محاولة منه لإقناع العمدة واعيان البلاد أنه انسب من اخيه في مساعدة الإنجليز على محاربة الألمان.