«دوت الخليج» يكشف: هل يلحق محمد الشناوي بمباراة القمة المقبلة؟

/626980/تحيا-مصر-يكشف-هل-يلحق-محمد-الشناوي-بمباراة-القمة-المقبلة

هل يلحق محمد الشناوي بمباراة القمة المقبلة ؟ .. هذه الجملة أصبحت الشغل الشاغل لجماهير النادي الأهلي، خلال الساعات الماضية، بعد أن أعلن مسئولو القلعة الحمراء رسميا، إصابة الحارس الدولي بفيروس كورونا، عقب ثبوت إيجابية عينته، وبعد شعوره بأعراض خفيفة للعدوى.

وبالرغم من الأنباء المتضاربة التي تتحدث عن مصير الشناوي في مباراة القمة القادمة، والمقرر لها يوم 18 أبريل، والمؤجلة من الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، إلا أنالساعات القليلة الماضية كشفت تفاصيل جديدة عن حالة اللاعب، وإمكانية مشاركته في اللقاء من عدمها .

دوت الخليج يكشف موقف الشناوي أمام الزمالك

«دوت الخليج» حصلت على معلومات مؤكدة من داخل النادي حول حالة حارس الفراعنة وقائد الأهلي، حيث أكدت مصادر قريبة من الشناوي، أنه لا يعاني أي أعراض خطيرة، وحالته مستقرة للغاية، ولا صحة لما تم تداوله حول معاناة اللاعب من تداعيات كورونا .

وأكدت المصادر أن الشناوي يعاني فقط من ارتفاع متقطع في درجة حرارة الجسم، بالإضافة إلى تكسير في معظم أنحاء الجسم، وهي الأعراض المعروفة للإصابة بكوفيد 19، وهي نفس الأسباب التي دفعت الحارس الدولي لطلب الخضوع لمسحة طبية للتأكد من حالته، بالرغم من عدم ارتباط الفريق بأي مباريات في وقت خضوعه للمسحة .

فرص الشناوي في اللحاق بمباراة الزمالك

وبحسب ما علمت دوت الخليج فإن فرص لحاق محمد الشناوي بمباراة القمة المقبلة، مازالت قائمة، وبنسبة كبيرة تتخطى الـ 70 %، حيث من المقرر أن يخضع اللاعب لمسحة جديدة يوم الخميس المقبل، للتعرف على تفاصيل حالته، وفي حال استمرار العينة كإيجابية، سيجري مسحة أخرى الجمعة، لتحديد موقفه النهائي من المشاركة في مباراة القمة .

الأهلي يواجه الزمالك بالدوري الممتاز

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي حقق فوزاً معنوياً فى مبراته الأخيرة على نظيره سيمبا التنزاني بهدف دون رد خلال اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة الماضية على أرض ملعب ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الأخيرة من عمر دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وبهذه النتيجة وصل الأهلي إلى النقطة 11 في الوصافة بينما تجمد رصيد سيمبا عند 13 نقطة في المركز الأول ليضمن الصعود إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا .