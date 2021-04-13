/626982/شاهد-نجم-الأهلي-يظهر-مواهبه-في-تلاوة-القرآن

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي فيديو للاعبها الحالي محمد محمود، في أول أيام الشهر الكريم، وهو يتلو القرآن الكريم، كاتبه عليه "لاعبنا محمد محمود يتلو القرآن".

جاء اللاعب محمد محمود لاعب المارد الأحمر في فيديو وهو يتلو بعض آيات القرآن الكريم، في مقطع بث صغير من 43 ثانية، في برنامج رمضانك أهلاوي.

يتميز محمد محمود صاحب الـ 22 عام، لاعب الخط الوسط في النادي الأهلي والمنتخب المصري، بالعديد من المواهب سواء في إجادة ممارسة كرة القدم أو قراءة كتاب الله بصوت عذب وسلس.

ظهر محمد محمود لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في العديد من الصور التي يتبرع خلالها بالصدقات أمام بوابة المارد الأحمر في الجزيرة، يأتي هذا قبيل شهر رمضان المبارك.

موعد تدريبات الاهلي في رمضان

أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، تغيير موعد تدريبات الفريق، بعد أن كان يخوضه المارد الأحمر في الواحدة ظهرا، تقرر إنطلاق التدريبات بعد وجبة الفطار، وذلك خلال شهر رمضان الكريم، وإستعدادا لمواجهتي النصر و الزمالك، الأولى في مواجهة كأس مصر ، والدوري الممتاز المصري.

مباراة الأهلي والنصر في الكأس

ويستعد الأهلي لمواجهته مع النصر في لقاء الدور الثاني والثلاثون من إنطلاقة كأس مصر، في التاسعة والنصف مساء، ويشهد علي اللقاء ملعب الإنتاج الحربي.

ويلتقي المارد الأحمر في الثامن عشر من ابريل الجاري مع الزمالك، في لقاء القمة الدوري المصري في التاسعة والنصف مساء، في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة عشر من دوري وي.

يعاني النادي الأهلي من غيابات كثيرة أبرزها محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر ومنتخب مصر بسبب الإيقاف وهو ما يعني مشاركة على لطفي أساسياً، ويغيب أيضاً جونيور أجايي ومحمد هاني للإصابة، فضلاً عن الدفع بعدد من البدلاء تجنباً للإصابات والإرهاق قبل لقاء القمة.

تاريخ مواجهة الفريقين

ومن الجدير بالذكر ألتقي الفريقين في 4 مواجهات سابقة جمعت الفريقين، حسمهما المارد الأحمر، في حين سجل من خلالها 15 هدف في شباك النصر، وتلقت شباكة في جميع اللقاءات هدف وحيد.