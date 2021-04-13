محمد محمود:الشناوي أغشم لاعب في الأهلي.. وأكرم توفيق «أكتر لاعب بياخد كباري»

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تحدث محمد محمود لاعب وسط النادي الأهلي ، عن ذكريات شهر رمضان المبارك للاعب الكرة، وكذلك كريم نيديفيد، لاعب المارد الأحمر، وذلك خلال حوار مع الصفحة الرسمية لقناة النادي الأحمر، تناولا خلاله العديد من الذكريات مع الإجابة على عديد من التساؤلات.

وقال محمد محمود: " أفضل مسلسلاتي خلال شهر رمضان هو مسلسل الإختيار ، وكذلك 100 وش، وسأتابع هذا العام نفس المسلسلات، بينما يعد محمود كهربا هوكينج الإنستغرام والتواصل الإجتماعي".

وتابع محمد محمود خلال حديثه مع قناة النادي " أسرع لاعب في الأهلي حاليًا هو طاهر محمد طاهر، واكثر لاعب ملتزم داخل جدران النادي هو وليد سليمان".

وواصل محمد محمود: " أكثر اللاعبين المشهورين (بالكباري) هو أكرم توفيق، وأغنيتي المفضلة للأهلي هي أغنية التالتة شمال لأولتراس أهلاوي". وعن ذكريات شهر رمضان قال محمود: "أعتاد على توزيع بلح وتمر خلال أخر ساعات من الصيام وقبل المغرب". وأختتم: أفضل الرقم 10، وأول مدرب تدربت معاه لاسارتي" .

محمد محمود أمام بوابات الأهلي

يذكر ظهر محمد محمود لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في العديد من الصور التي يتبرع خلالها بالصدقات أمام بوابة المارد الأحمر في الجزيرة، يأتي هذا قبل إستقبال شهر رمضان المبارك الذي يستقبله الشعب الإسلامي بداية من الغد.

وتداول رواد السوشيال ميديا ، صور محمد محمود ، من أمام بوابات النادي الأهلي وهو يقوم بإنفاق الصدقات على هامش إستقبال شهر رمضان الكريم. وأثنى البعض على لاعب الأهلي الذي أعتاد على فعل تلك الأمور، مبررين أنها لفتة طيبة لابد أن يقوم بها بقية لاعبي الكرة في الوسط الرياضي، بينما أنتقد أخريين الفعل بوصفه فعل يجب أن يتمتع بالكتمان.

على جانب أخر قرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، إجراء تغييرات على تدريبات المارد الأحمر خلال شهر رمضان المبارك إستعدادا لمباريات المارد الأحمر، والتي تبدأ بمباراة النصر في مواجهات دور الـ 32 من كأس مصر ، ثم مواجهة الزمالك في لقاء القمة ضمن مواجهات الدوري الممتاز.