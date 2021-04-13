كريم نيدفيد: «بكيت أمام أتيلتكو مدريد.. وناصر ماهر شعبي الأغاني في الأهلي»

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تحدث كريم نيديفيد، لاعب الفريق الاول لكرة القدم في النادي الأهلي عن أكثر الأشياء التي أعتاد على فعلها خلالى شهر رمضان، وأكثر المسلسلات التي أعتاد على مشاهدتها وذلك خلال حوار مع الصفحة الرسمية لقناة النادي الأحمر بالإشترام مع زميله محمد محمود، تناولا خلال اللقاء العديد من الذكريات مع الإجابة على عديد من التساؤلات.

قال كريم نيدفيد عن أكثر اللاعبين المحبين للأغاني الشعبية: " أعتقد أن ناصر ماهر هو أبرز اللاعبين في هذا السياق وليس سعد سمير، بينما يعد سمير هو أكثر اللاعبين خفة للدم".

وواصل نيدفيد: "وأول مباراة بكيت فيها خلال لقاء كانت أمام أتليتكو مدريد في بطولة زايد، بسبب كثرة الضغوط من المواجهة على الرغم من تحقيقنا للإنتصار، وأول مباراة حضرتها في الملعب كانت أمام الإسماعيلي وخسرناه بثلاثة أهداف مقابل هدف ".

حديث محمود محمود و نيديفيد مع قناة الأهلي

وعن حديثة عن أكثر اللاعبين عنفا في الملعب ويشبه المصارع قال نيدفيد ضاحكا: " أغشم شخص في الفريق ؟ سأتعرض للضرب بسبب هذا السؤال لكنه محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، فيما أتفق معه محمد محمود".

على جانب أخر محمد محمود: " أفضل مسلسلاتي خلال شهر رمضان هو مسلسل الإختيار ، وكذلك 100 وش، وسأتابع هذا العام نفس المسلسلات، بينما يعد محمود كهربا هوكينج الإنستغرام والتواصل الإجتماعي".

محمد محمود يتحدث عن أكثر اللاعبين عنفا

وتابع محمد محمود خلال حديثه مع قناة النادي " أسرع لاعب في الأهلي حاليًا هو طاهر محمد طاهر، واكثر لاعب ملتزم داخل جدران النادي هو وليد سليمان".

وواصل محمد محمود: " أكثر اللاعبين المشهورين (بالكباري) هو أكرم توفيق، وأغنيتي المفضلة للأهلي هي أغنية التالتة شمال لأولتراس أهلاوي".

وعن ذكريات شهر رمضان قال محمود: "أعتاد على توزيع بلح وتمر خلال أخر ساعات من الصيام وقبل المغرب". وأختتم: أفضل الرقم 10، وأول مدرب تدربت معاه لاسارتي" .

يذكر ظهر محمد محمود لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في العديد من الصور التي يتبرع خلالها بالصدقات أمام بوابة المارد الأحمر في الجزيرة، يأتي هذا قبل إستقبال شهر رمضان المبارك الذي يستقبله الشعب الإسلامي بداية من الغد.

وتداول رواد السوشيال ميديا ، صور محمد محمود ، من أمام بوابات النادي الأهلي وهو يقوم بإنفاق الصدقات على هامش إستقبال شهر رمضان الكريم. وأثنى البعض على لاعب الأهلي الذي أعتاد على فعل تلك الأمور، مبررين أنها لفتة طيبة لابد أن يقوم بها بقية لاعبي الكرة في الوسط الرياضي، بينما أنتقد أخريين الفعل بوصفه فعل يجب أن يتمتع بالكتمان.