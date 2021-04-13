فيديو- مشهد مهيب.. مئات المصلين يؤدون صلاة التراويح بمصطفى محمود

جدة - نرمين السيد - أدى مئات المصليين صلاة التراويح فى مسجد مصطفى محمود فى أول أيام شهر رمضان الكريم وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وعرضت قناة mbc مصر تقريرًا يكشف احتشاد جموع المصلين من لأداء الصلاة وامتلأت أروقة المسجد وامتدت صفوف المصلين خارج المسجد. وقال الشيخ محمد الدومى، إمام وخطيب مسجد مصطفى محمود، إنه شدد على المصلين بتطبيق الإجراءات الاحترازية المطلوبة والالتزام بها ولا يسمح لأى مصلٍ الصلاة داخل المسجد دون تطبيقها، فيما أعرب المصلون عن سعادتهم بعودة صلاة التراويح لأنها تعد سنة روحانية حُرمنا منها السنة الماضية.

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