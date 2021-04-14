دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر للعام الجاري 2021 وموعد إخراجها وحكم تأديتها نقوداً بدل الحبوب

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محمد سياف - ابو ظبي - حددت دار الإفتاء المصرية قيمة زكاة الفطر للعام الجاري 2021، وهذا سؤال دائم في مثل هذا التوقيت من كل عام، كما يتم السؤال دائماً عن موعد إخراج وأداء زكاة الفطر، كما أن هناك من يتمسك بإخراجها حبوب ولا يجيز إخراجها نقود، وأجاب مفتي الجمهورية عن كل هذه الأسئلة اليوم.

قيمة زكاة الفطر للعام الجاري 2021 وموعد إخراجها وحكم تأديتها نقوداً

وأكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية أن زكاة الفطر يجوز إخراجها مع بداية شهر رمضان، وحتى قبل صلاة عيد الفطر المبارك، وناشد علام جموع المسلمين بتعجيل إخراج زكاة الفطر، وتوجيهها إلى المحتاجين والفقراء والذين خسروا أعمالهم من العمالة الغير منتظمة.

وحول قيمة زكاة الفطر للعام الجاري 2021 فقد أكد مفتي الديار أنها 15 جنيه بحد أدنى وذلك عن كل فرد، ويستحب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد ذلك ويسر الله عليه، وتخرج زكاة الفطر عن الجميع كبار وصغار رجال ونساء أطفال وشيوخ، وأضاف المفتي أن قيمة الزكاة هي مقدار 2.5 كيلو قمح وهو أغلب قوت أهل مصر.

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كما أشار المفتي إلى أن رأي الإمام أبي حنيفة النعمان أجاز إخراج زكاة الفطر نقداً بدلاص من الحبوب وذلك للتيسير على الفقراء، وتمكينهم من قضاء حوائجهم.