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انت الان تتابع تفاصيل خبر سعر الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 14 أبريل ثاني أيام شهر رمضان وسعر الكتكوت الابيض اليوم بـ4.5 جنيه والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - ننشر تفاصيل سعر الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 14 أبريل الجاري ثاني أيام شهر رمضان الكريم، حيث شهدت أسعار الدواجن بشكل عام فراخ بيضاء وساسو وكتاكيت بيضاء وبلدي وغيرها حالة من الإستقرار الملحوظ، وسط توقعات بزيادة مقبلة في أسعار الفراخ خلال شهر رمضان نتيجة زيادة الإستهلاك.
سعر الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 14 أبريل الجاري ثاني أيام شهر رمضان
واستمراراً للخدمات التي نقدمها لمتايعينا الكرام ننشر تفاصيل أسعار اليوم للكتكوت الابيض والفراخ البيضاء والساسو وغيرها.
أولاً: سعر الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 14 أبريل
- منير السقا: 31 جنيه للبيضاء و36 جنيه للفراخ الساسو.
- المنصورة للدواجن: 31 جنيه للبيضاء و36 جنيه للفراخ الساسو.
- محمد عادل: 31 جنيه للفراخ البيضا، و34 جنيه للساسو.
- أحمد عامر: 31 جنيه.
- فوزي تفاحة: 31 جنيه.
- محمد عثمان: 31 جنيه.
ثانياً: سعر الكتكوت الابيض اليوم
- العناني: 10.25 جنيه.
- القاهرة للدواجن: 11.25 جنيه.
- منير السقا: 4.5 جنيه.
- المراعي: 6.75 جنيه.
- البنا: 6.5 جنيه.
- الإسكندرية للدواجن: 7.5 جنيه.
سعر الفراخ اليوم بورصة منير السقا
|سعر الفراخ البيضه اليوم
|سعر الفراخ اليوم الساسو
|سعر الفراخ الأمهات
|31 جنيه
|36 جنيه
|22 جنيه
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سعر الكتاكيت البيضاء والبلدي اليوم بورصة منير السقا
- كتكتوت أبيض: 4.5 جنيه.
- كتكوت ساسو: 2 جنيه.
- كتكوت بلدي: 1.75 جنيه.
- فيومي: 1.75 جنيه.
- هجين: 1.75 جنيه.
- كتكوت بط مولر: 7 جنيه.
- بط مسكوفي: 9 جنيه.
- سمان عمر أسبوعين: 4.25 جنيه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سعر الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 14 أبريل ثاني أيام شهر رمضان وسعر الكتكوت الابيض اليوم بـ4.5 جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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