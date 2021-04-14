/626999/رمضان-كريم-كنيسة-بالمنيا-تتزين-بالهلال-والصليب

بين هلال وصليب تطل مصرُ البهية رابطة على وحدتها الوطنية، فى تناغمٍ وتناسق، حيث تتزين كنيسة الأمير تدرس بمدينة المنيا أحد أهم ميادينها.

الوحدة الوطنية

فى الصورة، يترابط الهلال مع الصليب، وذلك تعبيرًا عن روح الوحدة الوطنية، وهو حديث ورؤية متجددة تطغى على الدولة المصرية فى مختلف مراحلها، بشكل باهر ومبهج.

واحتفالًا بشهر رمضان الكريم، قدمت الكنيسة الألمانية لوحة فنية مكتملة الأركان، حيث تتزين أحد أهم الميادين المطلة على الكنيسة، فى جو يسوده المحبة.

تحيي الأحياء والمدن المصرية شهر رمضان الكريم دومًا بأنوار تضئ الميادين، وكانت لافتة احتضان الهلال مع الصليب ليس أمرًا نادرًا أو استثنائيًا، بل تجده ملازمًا فى كل مناسبة.

هذه اللافتة الجميلة تحيلنا إلى قول الشاعر:" كنائس تعانقها ألماذن * فتلاحم ألصرحين رمز نبيل “ادخلوا مصران شاءَ الله أمنين” * “مبارك شعبي مصر”فى كُل تنزيل.