/626986/أخبار-سارة-للزمالك-قبل-مواجهتي-النصر-والأهلي

أوضحت المسحة الطبية التى خضع لها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك اليوم ، سلبية جميع اللعيبة ، وذلك إستعدادا لمواجهة حرس الحدود . يستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود مساء غد الأربعاء ، في الدور الـ 32 لكاس مصر ، وقام المدير الفنى لنادى الزمالك باتريس كارتيرون بعمل برنامج تأهيلى للاعبي الأبيض ، على هامش مران اليوم .

الزمالك ينسحب من مباراة القمة القادمة

أكد عمرو الدرديرى، المتحدث الرسمى للزمالك، أن النادي الأبيض قرر عدم المشاركة في المباراة المقبلة أمام الأهلي، والتي يعد اللقاء الفاصل في تحديد بطل دوري الجمهورية للشباب. وذلك بسبب أحقية الأبيض في نيل اللقب.

نتيجة مسحة الزمالك أمام الأهلي

وعلق عمرو الدرديرى، عبر تصريحات تلفزيونية نقلتها قناة النادي: " الزمالك يطالب بمنحه لقب بطولة الجمهورية للشباب وسنلجأ لمركز التسوية والتحكيم والمحكمة الرياضية الدولية من أجل حفظ حقوقه فى دورى مواليد 99 . وكان اتحاد الكرة قد قرر إقامة مباراة فاصلة لتحديد بطل دوري الجمهورية للشباب عقب تساوي الأهلي والزمالك في نفس العدد من النقاط.

اتحاد الكرة يعلن العقوبات أمام الأهلي

أعلنت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، مخاطبة اتحاد الإذاعة والتليفزيون بتوفير 15 كاميرا لبث ونقل مباراة قمة الدوري المصري الممتاز والتي تجمع بين قطبي الكرة المصرية الأهلى والزمالك، في لقاء مؤجل من الأسبوع الرابع عشر من الدوري المصري الممتاز، والتي من المقرر أن تنطلق في الـ 18 من ابريل الجارى.

وجاء قرار اللجنة الثلاثية بالجبلاية بهدف القضاء على أخطاء تقنية الفيديو فى مباراة القمة المرتقبة، وبغرض توفير أكثر من زاوية للحكم على كل حدث فى المباراة، ليتخذ حكم تقنية الفيديو القرار الصحيح فى الحالات المثيرة للجدل، والتي تصعب علي حكم الساحة