الاختيار2 الحلقة الأولى..يوسف الرفاعي يحكي موقف صعب عن أصدقائه

/626987/الاختيار2-الحلقة-الأولىيوسف-الرفاعي-يحكي-موقف-صعب-عن-أصدقائه

مسلسل الاختيار 2 تصدر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد بدء الحلقة الأولى على قناة أون، لتلفت الأنظار من خلال تفاصيل وحكايات عن ضباط الجيش العظماء.

دوت الخليجيكشف تفاصيل الحوار الذي دار بين الضابط يوسف الرفاعي الذي يجسده الفنان أحمد مكي في الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار2، الذي تصدر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

يوسف الرفاعي يكشف موقف صعب عن أصدقائه

كشف الضابط يوسف الرفاعي الذي يجسده الفنان أحمد مكي، عن موقف صعب تعرض له خلال مسيرته المهنية، قائلًا: “ماتوا قدام عنيا وانا الي طلعت منها”، وحينما سأله أحمد فهمي عن بقاءه على قيد الحياه، رد عليه بجملة مقتضبة، قائلًا: “الطلقة عارفة صاحبها كويس..والقميص لسة عندي بدمه والله واستحالة افرط فيه”.

يسعى يوسف الرفاعي لردع العمليات الإرهابية والإنقضاض على فريسته من الإخوان المسلمين خلال الحلقة الاولى من مسلسل الاختيار2، وعلى جانب آخر يترقب كريم عبد العزيز الذي يعمل ضابط في الشرطة حماية المواطنين في ظل فترة صعبة عاشتها مصر.

مسلسل الاختيار 2 الحلقة الأولى

الجدير بالذكر، أن مسلسل الاختيار 2 تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

سادت حالة من الترقب بين المواطنين خلال الساعات الماضية، لمشاهدة مسلسل الاختيار 2 الذي يسرد قضية العناصر التكفيرية وبطولات الشرطة المصرية في القضاء عليها ويأتي على رأسهم قصة البطل الظابط محمد مبروك الذي استشهد سنة 2013.