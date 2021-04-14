تشلسي في المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا علي حساب بورتو«فيديو»

/626988/تشلسي-في-المربع-الذهبي-لدوري-أبطال-أوروبا-علي-حساب-بورتوفيديو

انتهت مباراة تشلسي وبورتو البرتغالي لصالح بورتو بنتيجة هدف دون رد، في لقاء الإياب من الدور الربع نهائي لدوري أبطال أوروبا، وشهد علي اللقاء ملعب رامون سانشيز بيزخوان، معقل الفريق البرتغالي.

سجل الهدف الوحيد في المباراة مهدي طارمي لاعب بورتو في الثالثة من الوقت البدل ضائع، من عمر المباراة، لتنتهي احداث المباراة علي ذلك الهدف.

حقق تشلسي الفوز علي غريمة القاري بورتو، في الدور الربع نهائي لدوري أبطال أوروبا بنتيجة هدفين مقابل هدف، بنتيجة مجموع مبارتي الذهاب والإياب بين الفريقين.

مباراة الذهاب بين الفريقين

حقق الفريق الإنجليزي تشلسي الفوز علي بورتو البرتغالي بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء الذهاب من الدور الربع نهائي لدوري أبطال أوروبا، سجل الهدف الأول في اللقاء ملسون مونت في الدقيقة 32 ، وسجل الهدف الثاني في المباراة تشلويل في الدقيقة 85 من عمر المباراة.

أهداف مباراة تشلسي وبورتو

سجل تشلسي الهدف الأول في الدقيقة 32 من عمر المباراة، ليسجل ماسون ماونت الهدف الأول في المباراة من خلال هجمة منظمة من لاعبي تشيلسي بمجموعة من التمريرات القصيرة أنهاها جورجينيو بتمريرة بينية استغلها ماسون ماونت وتمكن من إختراق منطقة جزاء بورتو ثم سدد كرة متقنة داخل الشباك.

سجل تشلسي الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة 85 من عمر المباراة عن طريق بنيامين تشيلويل من خلال خطأ فادح من مدافع بورتو نجح بنيامين تشيلويل في استغلاله واستخلاص الكرة ثم انفرد علي حارس المرمى ووضعها بسهولة داخل الشباك.

وجاء الألماني توماس توخيل تشكيل الفريق الإنجليزي في المباراة، بتشكيل دفاعي ومزدجم في منتصف الملعب للحفاظ علي نتيجة مباراة الذهاب في الدوري الربع نهائي لدوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بنتيجة هدفين دون رد.

تشكيل تشلسي في المباراة

في حراسة المرمي : إدوارد ميندي

في خط الدفاع : سيزار أزبيليكويتا – أندرياس كريستينسين – أنطونيو رودريجو –

في خط الوسط : ريتشي جيميس – جورجينيو – ماتيو كوفاسيتش – بنيامين تشيلويل

في خط الهجوم : ماسون ماونت – كاي هافرتس – تيمو فيرنر