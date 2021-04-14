/626989/تتر-مسلسل-الاختيار2-يحتل-التريند-على-تويتر-بعد-دقائق-من-طرحه

تصدرت أغنية تتر مسلسل الاختيار2 بطولة الفنان كريم عبدالعزيز والفنان أحمد مكي، موقع التدوينات القصيرة تويتر، وذلك بعد طرح قناة ON الأغنية عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك، وبدء المسلسل.

دوت الخليج يستعرض لكم أهم تفاصيل مسلسل الاختيار2 واحتلال اغنية تتر المسلسل تريند رقم 2 على تويتر.

اغنية مسلسل الاختيار 2

تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع اغنية مسلسل الاختيار 2، منذ طرحها حتى أصبحت تريند رقم 2 على موقع تويتر، وتحمل الأغنية اسم "روحنا فى إيدينا" غناء أحمد سعد، وكلمات نصر الدين التاجى وألحان وتوزيع أحمد فرحات.

قصة الاختيار2

يسرد مسلسل الاختيار2 قصص بطولات الشرطة المصرية أثناء مقاومتها للعمليات الإرهابية، وتركز بالأخص على قصة الشهيد الضابط محمد مبروك الذي استشهد على يد العناصر التكفيرية عام 2013.

الاختيار2 بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكي، إياد نصار، بشرى، إنجي المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري، هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطي، عمر الشناوي، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.

ضيوف الشرف في الاختيار2

ويظهر خلال عرض الحلقات عدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى، أشرف عبد الباقى، نضال الشافعى، محمد فراج، هشام جمال، بيومى فؤاد، مصطفى أبو سريع، علي الطيب، محمد محمود عبدالعزيز، أحمد حلاوة.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار

مسلسل الاختيار2 يعرض على قناة ON في تمام الساعة التاسعة مساء، على أن تعاد الحلقة الساعة 2 صباحا، والساعة 3.30 عصرا، بينما على قناة ON دراما الساعة 10.15 والاعادة الساعة 4 صباحاً و11.30 صباحاً و 4.45 مساء.