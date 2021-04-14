/626990/اتحاد-الكرة-يعلن-حكام-مباريات-الأهلي-و-الزمالك-القادمة

كشفت لجنة الحكام بالإتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام مباراتي الأهلي و الزمالك خلال مواجهات دو رالـ 32 من كاس مصر، والمقرر إقامتها في تمام التاسعة والنصف من مساء الغد على ملعبي الإسكندرية و السويس.

وجاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي و النصر في إطار منافسات دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا كالتالي:

حكم ساحة: محمد عباس قابيل. حكم مساعد أول: عادل ماهر. حكم مساعد ثاني: صالح محمد عفيفي. حكم رابع: محمود حسيب. فيما أعلنت اللجنة طاقم حكام الزمالك و حرس الحدود وجاء كالتالي: حكم ساحة: عمرو رمضان . حكم مساعد أول: أحمد التلاوي. حكم مساعد ثاني: محمود عامر. حكم رابع: محمد إبراهيم.

ويرصد دوت الخليج موعد مباراة الأهلي و النصر في كأس مصر

ويلتقي الأهلي و النصر في إطار منافسات دور الـ 32 من كأس مصر في تمام التاسعة والنصف مساء الغد الأربعاء على ملعب الإسكندرية، ويسعى حامل اللقب في الفوز على الفريق القاهري ومواصلة المشوار للحفاظ على اللقب بعد أن توج بها المارد الأحمر في الموسم الماضي بعد التغلب على طلائع الجيش في نهائي الكأس بركلات الترجيح. و من المقرر أن يدخل النصر مباراة الأهلي بتشكيل مكون من : عمرو شعبان في حراسة المرمي وريمون مانجا وحسن حسين واحمد كالوشا واحمد داهش وادهم حامد ومحمود حسونة وجوده ايمن واحمد حسين واحمد مجدي كهربا وبابا ابراهيم.

تشكيل الأهلي لمباراة النصر في كأس مصر

وجاءت تشكيل الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني كالتالي: حراسة المرمى: على لطفي. خط الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – بدر بانون – أحمد رمضان بيكهام. خط الوسط : أليو ديانج – عمرو السولية. خط الوسط الهجومي: حسين الشحات – محمدي مجدي أفشة – جونيور أجايي. خط الهجوم: محمد شريف.

موعد مباراة الزمالك و حرس الحدود

بينما يلتقي الزمالك مع حرس الحدود في إطار منافسات دور الـ 32 من كأس مصر في تمام التاسعة والنصف مساء على ملعب السويس، فيما تبث قنوات أون تايم سبورت أحداث اللقاء بين الفريقين،ويسعى الفارس الأبيض في إسترجاع اللقب الغائب عن جزائنه بعد توديع البطولة على يد طلائع الجيش في نصف نهائي النسخة الماضية.