/626992/تقارير-أوروبية-تكشف-وجهة-كريستيانو-رونالدو-الصيف-المقبل

تقترب الإنتقالات الصيفية وتزداد أعين مستكشفي النوادي حول العالم، في رحلت البحث عن تدعيم الفريق، وتزداد التترات في الفترة الأخيرة بين يوفينتوس الإيطالي وكريسيانو رونالدو، بعد خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا في الدور الـ 16 أمام بورتو البرتغالي.

انتشرت في الفترة الأخيرة العديد من الأخبار المشيرة برحيل كريستيانو رونالدو، بثلاث مواسم مع فريق السيدة العجوز، بعد رحيلة عن الملكي ريال مدريد في موسم 2018.

ميركاتو كريستيانو رونالدو

قال موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي إن مانشستر يونايتد الإنجليزي يريد استعادة كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الحالي.

وأشار إلى أن يونايتد يفكر في إبرام صفقة تبادلية يرحل بموجبها بول بوجبا إلى يوفنتوس.

ولا يزال مستقبل بوجبا مجهولا مع يونايتد، بعدما صرح وكيل أعماله في وقت سابق بأن اللاعب سيرحل في الصيف المقبل.

سبب رحيل رونالدو عن السيدة العجوز

وذكرت تقارير اوروبية في الفترة السبقة عن معاناة البرتغالي رونالدو بعد خروجه من صفوف الملكي ريال مدريد، بسبب خروج فريقة الحالي من دوري أبطال أوروبا، منذ انضمام رونالدو في الثلاث مواسم الماضية، والذي كانقد تعود علي تتويجة مع فريقة ببطولة دوري أبطال اوروبا، مع الفريق الملكي منذ انضمامه للفريق في موسم 2009.