/626993/ظهور-خاص-للبطل-أحمد-المنسي-في-مسلسل-الاختيار-2-الحلقة-الأولى

مسلسل الاختيار 2 الحلقة الأولى، شهد ظهور خاص للشهيد الراحل أحمد المنسي الذي حفر أسمه في عقول المصرين بعد الجزء الأول من مسلسل الاختيار الذي أبرز العديد من بطولاته المختلفة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحدث الذي ظهر خلاله البطل الشهيد أحمد المنسي في امسلسل الاختيار 2 الحلقة الأولى، التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

أحمد المنسي في الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار2

تشهد الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار2 اعتصام رابعة لدعم الرئيس المعزول محمد مرسي إلى الحكم، ورد الرئيس عبدالفتاح السيسي على المواطنين لإعطاءه تفويض بفض الإعتصام، وعلى الجانب الآخر يرد الإخوان المسلمين على الرئيس السيسي في رفح.

يسمع الضابط يوسف الرفاعي طلقات النيران ليغلق الهاتف مع والده الذي يجسده الفنان الراحل هادي الجيار مسرعًا، مهرولًا إلى صديقه أحمد فهمي ليعي أن الإخوان إستشاطوا غضبًا.

مسلسل الاختيار2

مسلسل الاختيار 2 تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

احتل مسلسل الاختيار 2 مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ومحرك البحث الشهير “جوجل”، تزمنًا مع طرح الحلقة الأولى على قناة أون، والتي انتظرها العديد من الجماهير.