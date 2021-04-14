/626994/97-سنة-إسماعيلي-معلومات-لا-تعرفها-عن-برازيل-الكرة-المصرية

تحل اليوم ، الثلاثاء، 13 أبريل 2021، الذكرى الـ 97 لتأسيس النادي الإسماعيلي، أحد أعرق الأندية المصرية والإفريقية، وصاحب أول لقب قاري يدخل خزائن الأندية التي تلعب ضمن الدوري المصري، ويحتفل العديد من عشاق الدروايش بالذكري الـ 100 للنادي خلال 3 أعوام من اليوم، واشتهر الفريق بألقاب عديدة منها برازيل مصر وبرازيل إفريقيا.

دروايش الكرة المصرية وقصة 97 عام

بدأت فكرة إنشاء النادي الإسماعيلي عام 1921 بالجهود الذاتية لمحبي النادي في مدينة الإسماعيلي، قبل أن يتم تجميع تبرعات من الأهالي ليخرج النادي للنور بأسم النهضة، ثم تغير الأسم للإسماعيلي الرياضي بإعتباره الأب الروحي للرياضة في المدينة الساحلية.

وأصبح مكان سوق الجمعة الحالي هو المقر للنادي الإسماعيلي وعن طريق الجهود الذاتية، قبل أن يتم إشهاره في عام 1924 ليتحول لنادي الإسماعيلي ويتم إدراجه في الإتحاد المصري لكرة القدم، ليخرج النادي للنور ويعلن عن قوة رياضية عملاقة أستطاعت المنافسة مع الأهلي و الزمالك حتى لقب الكثير الدروايش بالقطب الثالث في مصر، وفي عام 1931 تم زراعة الملعب بالنجيلة مع إنشاء غرفتين في مبني قبل أن يتم التضافر بين أبناء الإسماعيلية وإنشاء مقر جديد على مساحة أرض 15 الف متر.

تكوين فريق الإسماعيلي في التاريخ

وتكون الفريق الأول للدروايش بعد مدة من إنشاء النادي ليتوج الإسماعيلي بأول بطولة قارية للأندية المصرية عام 1969، وكاد أن يحسم اللقب الثاني في دوري أبطال إفريقيا قبل أن يخسر المباراة النهائية في عام 2003، بينما خسر الفرصة في عامي 1997 و 1992 في نصف النهائي، وتعد أول مواجهة للفريق أمام الزمالك واستطاع الإسماعيلي الفوز فيها بـ 3 أهداف.

إنجازات الإسماعيلي في تاريخ الأندية المصرية

بدأ الدروايش ألقابه بتحقيق دوري منطقة القناة عام 1932، وحقق الإسماعيلي العديد من الألقاب والبطولات خلال الأعوام الماضية منها، حصوله على لقب الدوري الممتاز في أعوام 1967، 1997، 2002، فيما حقق الدروايش بطولة كأس مصر عامي 1997، 200. واستطاع الإسماعيلي تحقيق أول بطولة قارية لنادي مصر بل وعلى مستوى الأندية العربية بأكملها عام 1969، في المباراة التي شهدت الفوز على فريق الإنجلبير الزائيري1/3 في اللقاء الذي شهد تألق كبير من سيد عبد الرازق بازوكا.