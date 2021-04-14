/626995/الأهلي-يعلن-في-بيان-رسمي-موقفه-من-مباراة-الزمالك

نشر النادى الأهلى بيان رسميا بشأن قرار الإتحاد المصري لكرة القدم ، ويرفض خلاله المارد الأحمر عقوبات لجنة الإنضباط ، على أن يستأنف النادي غدا من أجل إتخاذ القرار النهائي، ويحذر الأحمر من الإنفلات الأخلاقي .

وجاء نص البيان كالتالى : يعلن النادي غدًا موقفه من قرار اتحاد الكرة، الخاص بإقامة مباراة فاصلة بين الأهلي والزمالك يوم 20 أبريل الجاري لتحديد بطل دوري الشباب. يأتي هذا في ضوء ما قامت به اللجنة القانونية بالأهلي لدراسة كافة الأمور، ورفع تقريرها إلى لجنة التخطيط للكرة، وإبلاغ الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، بما انتهت إليه، ويحفظ حقوق الأهلي، وفقًا للوائح والقوانين.

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