/626996/مصريون-ضد-الإرهاب-تتمنى-لشعب-الإمارات-التقدم-والإزدهار

قدمت حملة «مصريون ضد الإهارب»، برئاسة المستشار أسامة النجار، مؤسس الحملة وعضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان بيانا هنأت فيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والحكومة والشعب الاماراتى الشقيق بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

المستشار أسامة النجار يقدم التهاني لشعب الإمارات

وقال المستشار أسامة النجار، رئيس حملة «مصريون ضد الإرهاب»، إنه يطيب لى وأعضاء الحملة أن نتقدم لفخامتكم والحكومة وللشعب الاماراتى العظيم بأسمى آيات التهانى، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، متمنيا لفخامتكم ولدولة الإمارات العربية.

حملة «مصريون ضد الإهارب» تتمنى كل التقدم والإزدهار إلى الإمارات

الحبيبة كل التوفيق والتقدم والإزدهار فى ظل قيادتكم الحكيمة، داعين الله سبحانه وتعالى أن يعيده على فخامتكم بموفور الصحة، وأن يحفظ شعب الإمارات الشقيق من كل مكروه وسوء.

وفى وقت سابق، كانت حملة «مصريون ضد الإرهاب» قد قدمت التهنئة إلى الرئيس السيسى بمناسبة شهر رمضان الكريم, اليوم الأحد 11 أبريل 2021 12:11 مساءً

وقال النجار:” يطيب لى وأعضاء الحملة أن نتقدم لسيادتكم والحكومة وللشعب المصرى العظيم بأسمى آيات التهانى بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك .. متمنيا لفخامتكم ولمصرنا الحبيبة كل التوفيق والتقدم والازدهار فى ظل قيادتكم الشجاعة والحكيمة، داعين الله سبحانه وتعالى أن يعيده على فخامتكم بموفور الصحة، وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء”.