اتحاد الكرة يستدعي رؤساء الأهلي والزمالك بسبب الأحداث الأخيرة.. تفاصيل

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وجه المهندس أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الدعوة لكل من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي واللواء عماد عبد العزيز رئيس نادي الزمالك وذلك من أجل الإجتماع في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم للحديقث عن بعض الأمور وذلك يوم الخميس الموافق بعد الغد في تمام الثانية عشرة ظهرا.

يأتي الإجتماع في ظل حرص الاتحاد على تنقية الأجواء والتأكيد على العلاقات الطيبة التي تجمع الاتحاد و الناديين الكبيرين.

ومن المقرر أن يؤكد كلا من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي،وعماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك على الحضور للجلسة خلال الساعات القادمة، في ظل حرص كلا الرئيسان على العلاقة الجيدة بين قطبي الكرة المصرية.

وكانت الأجواء بين الأهلي و الزمالك قد توترت خلال الأيام الماضية بسبب الإشتباكات التي حدثت خلال مواجهة فريقي الشباب في إطار منافسات دوري الجمهورية للشباب. على جانب أخر كشفت لجنة الحكام بالإتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام مباراتي الأهلي و الزمالك خلال مواجهات دو رالـ 32 من كاس مصر، والمقرر إقامتها في تمام التاسعة والنصف من مساء الغد على ملعبي الإسكندرية و السويس.

طاقم حكام الزمالك و حرس الحدود

وأعلنت اللجنة طاقم حكام الزمالك و حرس الحدود وجاء كالتالي: حكم ساحة: عمرو رمضان . حكم مساعد أول: أحمد التلاوي. حكم مساعد ثاني: محمود عامر. حكم رابع: محمد إبراهيم.

طاقم حكام الأهلي و النصر

فيما جاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي و النصر في إطار منافسات دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا كالتالي: حكم ساحة: محمد عباس قابيل. حكم مساعد أول: عادل ماهر. حكم مساعد ثاني: صالح محمد عفيفي. حكم رابع: محمود حسيب.

موعد مباراة الأهلي و النصر في كأس مصر

ويلتقي الأهلي و النصر في إطار منافسات دور الـ 32 من كأس مصر في تمام التاسعة والنصف مساء الغد الأربعاء على ملعب الإسكندرية، ويسعى حامل اللقب في الفوز على الفريق القاهري ومواصلة المشوار للحفاظ على اللقب بعد أن توج بها المارد الأحمر في الموسم الماضي بعد التغلب على طلائع الجيش في نهائي الكأس بركلات الترجيح.