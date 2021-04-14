/626998/تعرف-علي-قائمة-الزمالك-لمواجهة-حرس-الحدود-في-الكأس

يستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود غدا التاسعة والنصف مساء على ملعب السويس في إطار الدور الـ 32 ضمن منافسات كاس مصر ، وأجري الأبيض مسحة كورونا اليوم وأثبتت المسحة سلبية الجميع .

وجاءت قائمة الزمالك كالأتى :

في حراسة المرمى: محمد أبوجبل ومحمد عواد .

في الدفاع: محمود علاء ، محمد عبد الشافي، أحمد فتوح ، محمد عبدالسلام ، حازم إمام ، حمزة المثلوثي ،حسام عبدالمجيد .

في الوسط: فرجاني ساسي، أوباما ، محمود عبدالعزيز، إسلام جابر، شيكابالا، حسام أشرف، يوسف أسامة، حمدي علاء .

في الهجوم: سيف الدين الجزيري، حميد احداد ، مروان حمدي .

نتيجة مسحة الزمالك اليوم :

أوضحت المسحة الطبية التى خضع لها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك اليوم ، سلبية جميع اللعيبة ، وذلك إستعدادا لمواجهة حرس الحدود ، و يستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود مساء غد الأربعاء ، في الدور الـ 32 لكاس مصر ، وقام المدير الفنى لنادى الزمالك باتريس كارتيرون بعمل برنامج تأهيلى للاعبي الأبيض ، على هامش مران اليوم.

جمهور مباراة القمة

يلتقي القلعة البيضاء في الثامن عشر من ابريل الجاري مع الأهلي، في لقاء القمة الدوري المصري في التاسعة والنصف مساء، في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة عشر من دوري وي.

حددت اللجنة عدد 100 شخص لحضور المباراة فقط، وسيتم تسليم كشف مخصص بهذا العدد لعدم دخول أي أشخاص آخري ليس لهم أي دعوة حضور للمباراة.

وسيتم دخول 50 فرد من جانب نادي الزمالك، ونفس العدد أيضا سيتم تسليمة للنادي الأهلي، أما باقي العدد سيكون مخصص للشركة الراعية والمنظمين، وسيتم إرسال كشوف الأسماء إلي الجهات الأمنية.

وأعلنت اللجنة الثلاثية أيضا تزويد عدد الكاميرات الخاص بالمباراة وزيادتة إلى 15 من أجل توفير الرؤية الكاملة لحكم المباراة وإخراج المباراة بشكل أمثل، وبدون أي أخطاء في المباراة، سواء من الناحية التحكيمية، أو من الناحية الفنية، وتجنب الإعتراضات من قبل الفريقين علي قرارات حكم المباراة.