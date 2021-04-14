/627000/مفاجأة-مدوية-في-قائمة-الأهلى-لمواجهة-النصر-في-كأس-مصر

يستعد المارد الأحمر لمباراته أمام فريق النصر والتي من المقرر إقامتها غداً الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساء ، يدخل النادى الأهلى المباراة بنصف قوته ، وذلك بسبب الغيابات المؤثره للأحمر على رأسهم حارس مرمى الفريق محمد الشناوى بسبب إصابته بفيروس كورونا ، وعلى معلول ، محمود وحيد ، جونيور أجاى ، محمد هانى ، حمدى فتحى ، محمود متولى ، محمد محمود .

يلتقي الفريقين في لقاء كأس مصر في الدور الـ 32، من إنطلاقة البطولة، ويشهد علي اللقاء بين الفريقين، ملعب الإنتاج الحربي.

ومن الجدير بالذكر ألتقي الفريقين في 4 مواجهات سابقة جمعت الفريقين، حسمهما المارد الأحمر، في حين سجل من خلالها 15 هدف في شباك النصر، وتلقت شباكة في جميع اللقاءات هدف وحيد.

قائمة الأهلي أمام النصر :

على لطفي ومصطفي شوبيرفي حراسة المرمى ،محمود كهربا ، أحمد رمضان بيكهام ، رامى ربيعة ، مروان محسن وليد سليمان ، محمد شريف ، بدر بانون ، والتر بواليا ، ديانج ، محمد مجدى أفشة ، صلاح محسن ، سعد سمير ، ناصر ماهر ، طاهر محمد طاهر ، أكرم توفيق ، محمد حسام ميدو،عبد الرحمن أشرف مانو ، أحمد نبيل كوكا.

قائمة النصر في اللقاء

احمد جمال وعمرو شعبان واحمد بدوي في حراسة المرمى وعمرو محمد واحمد كالوشا وحمودة سمير وحسن حسين واحمد سعيد اوكا واحمد داهش واسامه الليبي وابراهيم صلاح ودخير محمد وادهم حامد ومحمود حسونة وجوده ايمن وحسام اشرف وبابا ابراهيم وريمون مانجا وأحمد كهربا وأحمد حسين ومحمد اوشا وميدو العطار وأحمد الصعيدي وحسام جلال.

مباراة القمة المصرية

ويلتقي المارد الأحمر في الثامن عشر من ابريل الجاري مع الزمالك، في لقاء القمة الدوري المصري في التاسعة والنصف مساء، في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة عشر من دوري وي.

وحددت اللجنة عدد 100 شخص لحضور المباراة فقط، وسيتم تسليم كشف مخصص بهذا العدد لعدم دخول أي أشخاص آخري ليس لهم أي دعوة حضور للمباراة.

وسيتم دخول 50 فرد من جانب نادي الزمالك، ونفس العدد أيضا سيتم تسليمة للنادي الأهلي، أما باقي العدد سيكون مخصص للشركة الراعية والمنظمين، وسيتم إرسال كشوف الأسماء إلي الجهات الأمنية.

وأعلنت اللجنة الثلاثية أيضا تزويد عدد الكاميرات الخاص بالمباراة وزيادتة إلى 15 من أجل توفير الرؤية الكاملة لحكم المباراة وإخراج المباراة بشكل أمثل.