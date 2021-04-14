أحمد مكي وكريم عبدالعزيز بين شمال سيناء ورابعة العدوية في مسلسل الاختيار2..تفاصيل

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مسلسل الاختيار 2 الحلقة الأولى، شهدت العديد من الأحداث المثيرة التي جعلت المسلسل في المقدمة ليكتسح “التريند” عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار 2، بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، وأحداث رابعة العداوية وميدان التحرير في الفترة ما بين 2009 : 2013

كريم عبدالعزيز يخفق في منع الانفجار بمنطقة الحسين

دارات الأحداث المبدئية للحلقة الأولى من ملحمة الاختيار 2 خلال فبراير 2009، طارد أثنائها المقدم زكريا الذي يجسد شخصيته الفنان كريم عبد العزيز شاب إرهابي في محاولة منه للقبض عليه قبل تنفيذ خطته الإرهابية بمنطقة الحسين داخل القاهرة، ولكن باءت محاولته بالفشل وفجر الأخير عبوة ناسفة باتوبيس سياحي وسط حشد من الشعب.

يستيقظ الضابط زكريا من حلمه ليجد نفسه داخل مكتبه عام 2013، ثم يتجه إلى رئيسه بالعمل لمناقشة أوضاع البلد الأمنية والاعتصام القائم برابعة.

رابعة العدوية تهتف باسم محمد مرسي

تنتقل الأحداث إلى ميدان رابعة، الذي يحوي عدد كبير من الإخوانين، حاملين صورة الرئيس المعزول محمد مرسي، رافعين شعار "علوا الصوت علوا الصوت.. الشرعية خط موت"، ليظهر قائدهم -وهو كان أحد رجال الشرطة قبل أن يخرج من الخدمة- الرائد السابق محمد البكتوشي وهو يحتجز أحد الصحفيين الأحرار ويسلب منه الكامير الخاصة به بعد أن أبرحوه ضربًا، ومن ثم يجري مكالمة هاتفية مع ظابط شرطة زميلة ولكنه جاسوس لصالح جماعة الإخوان ويتبادلوا الحديث عن الاعتصام.

أحمد مكي وأحمد فهمي بمنطقة العريش

ويأخذنا العمل إلى منطقة العريش بسيناء، حيث يتواجد أحمد مكي وأحمد فهمي في دور ضباط الجيش، يحاولان إصلاح سيارتهما، ويتبادلان الحديث حول إصابة يوسف -أحمد مكي- ثم يتجهان إلى شاب دليل يدعى سليمان يستعينان به في مهمة أمنية.

محمد فراج في مواجهة مع كريم عبدالعزيز حول العبوات الناسفة

يجري المقدم زكريا مكالمة هاتفية مع جاد زميله في العمل حول ملف خلية مدينة نصر والعناصر الهاربة منه، فيتجه زكريا إلى أحد أقسام الشرطة للتحقيق مع المهندس شاكر -الذي يقوم بدوره محمد فراج- المسئول عن صناعة المتفجرات ويستفسر منه عن مكان مخزن المتفجرات، ولكن يمتنع شاكر عن الإفصاح بشئ ويتحدى زكريا.

يقود كريم عبد العزيز الذي يجسد شخصية زكريا سيارته متجهًا إلى مهمة جديدة، فتطلبه زوجته إنجي المقدم على الهاتف، وتخبره عن حزن ابنته بسبب عدم قدومه ومرافقته لها.

كريم عبد العزيز وأحمد مكي يلقوا القبض على العناصر الإرهابية

يشن زكريا هجومًا على بيت أحد العناصر الإرهابية وينجح في القبض عليه ويأمره بإجراء مكالمة هاتفية مع صديقه كمال المسئول عن الاحتفاظ بالعبوات الناسفة ليصنع له فخ ويلقي القبض عليه، ومن ناحية أخرى ينجح الضابط يوسف في إلقاء القبض على عنصر إرهابي آخر ويحتجزه بمنطقة العريش بسيناء.

يحل الليل فيطلب يوسف عليا -أسماء أبو اليزيد- على الهاتف الخاص به ويوصيها بمراعاة والده والاهتمام به إذا حل به مكروه، ثم يتحدث إلى والده رفاعي -هادي الجيار- ليطمئن عليه.

بيان الدولة بشأن الأحداث في رابعة العدوية وميدان التحرير

يهتف رفاعي والد يوسف في ميدان التحرير وسط الجماهير دوت الخليج، ويصدر بيان الدولة بتعطيل عمل الدستور بشكل مؤقت وإجراء انتخابات رئاسية مبكره فتنال الفرحة من قلوب الشعب المصري، بينما يحل الحزن على ميدان رابعة العدوية حيث يتواجد عشماوي-أحمد العوضي- وإسلام جمال.

يتمكن جاد ضابط الشرطة من معرفة المسئول عن معمل تجميع العبوات الناسفة وهو شخص يدعى الشيخ حسن، وذلك من خلال تحقيقه مع أحد العناصر الإرهابية.

الإخوان يهاجمون منطقة رفح ردًا على بيان الدولة "كلمة السيسي"

وتنتهي أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة الأولى بإستعداد يوسف لمأمورية جديدة بمنطقة رفح شمال سيناء، فيطلب من والده الدعاء له وأثناء المكالمة تنطلق أصوات ضرب النهار في الهواء، فيخرج يوسف لمقاومة العناصر الإرهابية، وعلى الجانب الآخر يطلب المقدم أحمد منسي قوات دعم.