/627002/أحمد-العوضي-يعود-إلى-مسلسل-الاختيار-2-بشخصية-عشماوي

ظهر الفنان أحمد العوضي في مشهد بمسلسل الاختيار2 الحلقة الأولى خلال اعتصام رابعة، الذي كان الحدث الأساسي في بداية المسلسل، لتنتهي الحلقة على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان حينها القائد الأعلى للقوات المسلحة.

دوت الخليجيرصد أبرز أحداث مسلسل الاختيار2 الحلقة الاولى، الذي أهداها فريق صناع المسلسل إلى روح الفنان الراحل هادي الجيار.

مسلسل الاختيار 2 الحلقة الأولى

شهد مسلسل الاختيار 2 الحلقة الأولى ظهور أحمد العوضي بدور عشماوي لتعيد الأحداث المشاهد إلى مسلسل الاختيار الجزء الأول وأبطاله الذين كان لهم مكانة خاصة عند الجمهور، وخاصة اسم الشهيد الراحل أحمد المنسي.

لقطات حية من ميدان رابعة

عرضت لقطات حقيقة من ميدان رابعة يوم 3 يوليو ومن منطقة مصر الجديدة في اليوم ذاته، بمسلسل الاختيار 2 الحلقة الأولى، التي اقتحمت التريند الأول عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

الجدير بالذكر، أن مسلسل الاختيار 2 من بطولة الفنان كريم عبد العزيز، والفنان أحمد مكي، إياد نصار،أسماء أبو اليزيد، والفنان الراحل هادي الجيار، بشرى، إنجى المقدم، ، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.