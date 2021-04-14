أهمها الأهلي و الزمالك.. مباريات اليوم في كأس مصر 

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يترقب عشاق الساحرة المستديرة مباريات اليوم الأربعاء والتي تقام في دورالـ 32 في الكأس ويرصد دوت الخليج إليكم أهم وأبرز المواجهات والمقرر إقامتها في تمام التاسعة من مساء اليوم:
الأهلى و النصر في كأس مصر
يستعد المارد الأحمر لمباراته أمام فريق النصر والتي من المقرر إقامتها غداً الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساء ، يدخل النادى الأهلى المباراة بنصف قوته ، وذلك بسبب الغيابات المؤثره للأحمر على رأسهم حارس مرمى الفريق محمد الشناوى بسبب إصابته بفيروس كورونا ، وعلى معلول ، محمود وحيد ، جونيور أجاى ، محمد هانى ، حمدى فتحى ، محمود متولى ، محمد محمود .
قائمة الأهلي أمام النصر
على أن تكون قائمة الأحمر كالأتى : على لطفي ومصطفي شوبيرفي حراسة المرمى ،محمود كهربا ، أحمد رمضان بيكهام ، رامى ربيعة ، مروان محسن وليد سليمان ، محمد شريف ، بدر بانون ، والتر بواليا ، ديانج ، محمد مجدى أفشة ، صلاح محسن ، سعد سمير ، ناصر ماهر ، طاهر محمد طاهر ، أكرم توفيق ، أحمد نبيل كوكا ، محمد حسام ميدو ، عبد الرحمن أشرف مانو .
في نفس السياق قائمة النصر لمواجهة الأهلى : أحمد جمال وعمرو شعبان واحمد بدوي في حراسة المرمى ، وعمرو محمد ، حمودة سمير، كالوشا ، حسن حسين ، احمد سعيد اوكا ،احمد داهش ، اسامه الليبي ، دخير محمد ، ابراهيم صلاح، ، ادهم حامد ، محمود حسونة ،حسام اشرف ، بابا ابراهيم ، جوده ايمن ، ريمون مانجا ، أحمد كهربا ، أحمد حسين ، ميدو العطار ، محمد اوشا ، أحمد الصعيدي ، حسام جلال .
الزمالك وحرس الحدود في كأس مصر
يستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود غدا التاسعة والنصف مساء على ملعب السويس في إطار الدور الـ 32 ضمن منافسات كاس مصر ، وأجري الأبيض مسحة كورونا اليوم وأثبتت المسحة سلبية الجميع .
وجاءت قائمة الزمالك كالأتى :
في حراسة المرمى: محمد أبوجبل ومحمد عواد . في الدفاع: محمود علاء ، محمد عبد الشافي، أحمد فتوح ، محمد عبدالسلام ، حازم إمام ، حمزة المثلوثي ،حسام عبدالمجيد . في الوسط: فرجاني ساسي، أوباما ، محمود عبدالعزيز، إسلام جابر، شيكابالا، حسام أشرف، يوسف أسامة، حمدي علاء . في الهجوم: سيف الدين الجزيري، حميد احداد ، مروان حمدي
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