/627004/بالمواعيد-سهرات-كروية-من-العيار-الثقيل-خلال-شهر-رمضان

يشهد شهر رمضان المبارك علي العديد من المباريات القوية والحاسمة، ومن أبرز تلك المواجهات في الدوري المصري الممتاز، والدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإيطالي الممتاز والدوري الإسباني الممتاز.

- يوم الثلاثاء الأول من شهر رمضان، الموافق 13 أبريل يواجه نادي بايرن ميونخ فريق باريس سان جيرمان مباراة الإياب في دور الثمانية لبطولة دوري ابطال أوروبا، وفي نفس التوقيت وفي البطولة أيضا يواجه نادي تشيلسي فريق وبورتو.

- يوم الأربعاء 2 رمضان الموافق 14 أبريل يواجه فريق ليفربول نادي ريال مباراة الإياب في دور الثمانية من دوري ابطال أوروبا، وفي نفس التوقيت وفي البطولة أيضا يلعب نادي مانشستر سيتي مع فريق بروسيا دورتموند، وأيضا يقابل نادي بيراميدز نادي مصر المقاصة ضمن مسابقة الدوري المصري.

- يوم السبت 5 رمضان الموافق 17 أبريل يواجه نادي مانشستر سيتي ، فريق تشيلسي في النصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، ويوجه في اليوم نفسه نادي بيراميدز فريق غزل المحلة ضمن مباريات الدوري المصري.

- يوم الأحد 6 رمضان الموافق 18 أبريل يواجه النادي الأهلي فريق الزمالك المباراة المؤجلة من الدور الأول من بطولة الدوري المصري، وفي اليوم نفسه في الدوري الإيطالي يواجه يوفنتوس نادي أتالانتا.

- يوم الاثنين 7 رمضان الموافق 19 أبريل واجه نادي ليفربول فريق ليدز يونايتد في مسابقات الدور الإنجليزي

- يوم الأربعاء 9 رمضان الموافق 21 أبريل يواجه النادي الأهلي فريق سموحة ضمن مباريات الدوري المصري، وايضا يواجه النادي بيراميدز فريق نكانا الزامبي في بطولة كأس الكونفدرالية، وفي اليوم نفسه يواجه فريق أستون فيلا ونادي مانشستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي، وفي الدوري الفرنسي يواجه فريق بارس سان جيرمان مع نادي رين.

- الخميس 10 رمضان الموافق 22 أبريل يواجه نادي الزمالك فريق الإنتاج الحربي ضمن مباريات الدوري المصري

- ويوم السبت 12 رمضان الموافق 24 ابريل يواجه الأهلي فريق إنبي ضمن مباريات ا الدور المصري، وفي اليوم نفسه بنفس المسابقة يواجه بيراميدز والاتحاد الإسكندري، وفي اليوم نفسه يوجه فريق ليفربول نادي نيوكاسل في الدوري الإنجليزي، كما يقابل فريق ريال مدريد نادي ريال بتيس في الدوري الاسباني.

- يوم الأحد 13 رمضان الموافق 25 أبريل فريق مانشستر سيتي يواجه فريق توتنهام في نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزي.

- يوم الاثنين 14 رمضان الموافق 26 أبريل يواجه الزمالك النادي البنك الأهلي في مسابقة الدوري المصري.

- يوم الثلاثاء 15 رمضان الموافق 27 أبريل يواجه الأهلي نادي المصري في بطولة الدوري المصري.

- يوم الأربعاء 16 رمضان الموافق 28 أبريل يواجه نادي بيراميدز فريق نامونجو في بطولة كأس الكونفدرالية.

يوم الخميس 17 رمضان الموافق 29 أبريل النادي الزمالك يواجه فريق المقاولون العرب في مسابقة الدوري المصري.

- يوم الجمعة 18 رمضان الموافق 30 أبريل يواجه النادي الأهلي فريق الجونة في مسابقة الدوري المصري، اما الدوري الإيطالي يواجه في هذا اليوم نادي انتر ميلان فري نابولي.

- يوم السبت 19 رمضان الموافق 1 مايو ليفربول يواجه مانشستر يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي، وفي اليوم نفسه نادي مانشستر سيتي يواجه كرستال بلاس في نفس البطولة.

- يوم الأحد 20 رمضان الموافق 2 مايو فريق الزمالك يواجه نادي بيراميدز ضمن مباريات الدوري المصري، كما يواجه في نفس البطولة الأهلي وغزل المحلة، كما يواجه فريق برشلونة نادي فالنسيا ضمن مسابقة الدوري الاسباني.

- يوم الخميس 24 رمضان الموافق 6 مايو، يواجه الأهلي النادي الاتحاد الإسكندري ضمن مباريات الدوري المصري، وفي اليوم نفسه وضمن المسابقة يقابل فريق الزمالك نادي سموحة، ونادي بيراميدز وفريق وادي دجلة.

- يوم السبت 26 رمضان الموافق 8 مايو للمرة الثانية خلال هذا الشهر يواجه فريق مانشستر سيتي وفريق تشلسي في الدوري الإنجليزي، وفي اليوم نفسه خلال تلك البطولة يواجه فريق ليفربول نادي ساوثهامبتون، وفي الدوري الإسباني برشلونة وأتليتيكو مدريد.

- يوم 27 رمضان الموافق 9 مايو يواجه نادي برشلونة فريق اتلتيكو مدريد ضمن منافسات الدوري الاسباني، كما يقابل نادي ريال مدريد فريق اشبيلية، ويوجه فريق يوفنتوس نادي ميلان في الدوري الإيطالي، وفي الدوري المصري في نفس اليوم يواجه نادي بيراميدز فريق سيراميك كليوباترا، وفي الدوري الإسباني ريال مدريد وإشبيلية.

- يوم الاثنين 28 رمضان الموافق 10 مايو يواجه النادي الأهلي فريق الزمالك للمرة الثانية خلال شهر رمضان ضمن مباريات الدوري المصري.

يوم الثلاثاء 29 رمضان الموافق 11 مايو فريق ليفربول يواجه نادي ويست بروميتش ضمن مباريات الدوري الإنجليزي.

أخر أيام الشهر الكريم

- يوم الأربعاء 30 رمضان الموافق 12 مايو يواجه نادي تشلسي فريق أرسنال في بطولة الدوري الإنجليزي، وفي اليوم نفسه فريق مانشستر سيتي يواجه فريق نيوكاسل ، وأيضا في نفس اليوم يواجه انتر ميلان نادي روما ضمن مسابقة الدوري الإيطالي.