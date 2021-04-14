ضد الكسر..نهاية غير متوقعة في الحلقة الأولى بعد حادث نيللي كريم

/627006/ضد-الكسرنهاية-غير-متوقعة-في-الحلقة-الأولى-بعد-حادث-نيللي-كريم

مسلسل ضد الكسر الحلقة الأولى، تستهل الأحداث بمشهد عن رجل أمن يقوم بحراسة أحد المجمعات السكنية وأثناء مروره يجد باب ڤيلا مستر "كريم" الذي يجسده الفنان محمد فرج مفتوح ليتنبأ بعدم وجود أشخاص داخلها فيتصل بكريم ويخبره.

دوت الخليج يستعرض أهم تفاصيل الحلقة الاولى من مسلسل ضد الكسر الذي ينتقل بين مشاهد المرح ومشاهد الحزن والتوتر.

نيللي كريم تتعرض للهجوم

ثم تبدأ حالة التوتر والارتباك على الأجواء حيث حاول كريم الاتصال بزوجته "سارة" التي تجسدها الفنانة نيللي كريم العديد من المرات دون إجابة، وعند وصوله للمنزل يجدها ملقاة على الأرض غارقة في دماؤها.

وفي حالة من الحزن والخوف والارتباك يقوم كريم بنقل زوجته سلمى للمشفي وفي عقله كثيرًا من التساؤلات والحيرة حول ماذا حدث وكيف.

وعندما وصلت سلمى المستشفي وعلى طريقة الفلاش باك انتقل المشهد إلى فترة ماقبل حدوث الحادثة، لتبدأ سلمى في الكشف عن شخصيتها عن طريق بث مباشر تقدمه لجمهورها أثناء حضورها أحد الحفلات التي تقدم من خلالها أطعمتها لنستنبط من ذلك أنها أحد البلوجرات الخاصة بتقديم الأطعمة، ولديها أختان تصغرها سنًا، وهما ليلي فتاة معاصرة تتعرف على أحد الشباب من خلال موقع التلجرام، أما أختها الأخرى التي تجسده تارة عماد فهي فتاة متزوجة وحامل من شخص يدعى مصطفى، وتنتقل المشاهد مابين المرح والسرور في الحفل والحزن والتوتر في المستشفى.

حادث مبهم

في مشهد المستشفي تأتي أسرة سلمى وصديقتها نادين التي تجسده لقاء الخميس، وزوجها زير نساء، ويلقوا عدد من الأسئلة حول ما الذي حدث لسلمى؟! وكيف؟! ولماذ؟! ولكن بلا جدوى فلا أحد يعرف ماذا حدث.

ثم ينتقل المسلسل إلى مشهد الحفل مرة أخرى حيث تأتي الخادمة لنيللي أثناء سؤالها لاختها ليلي عن الغريب الذي تعرفت عليه مؤخرًا من خلال التلجرام لتخبرها بأنه مالك أحد أصدقائها في النادي، لتقطع الخادمة حديثهما وتخبر سلمى أن أحد الأشخاص المجهولين في انتظرها بالخارج، وعندما تذهب سلمى لذلك الشخص يظهر على وجهها حالة من الارتباك.

يأتي مشهد المشفى ليقوم الضابط حازم شريف بالتحقيق في حادث سلمى، ليوضح لزوجها كريم أن التشخيص المبدئي لحالة سلمى هو جرح في الرأس نتيجة ارتطامها في جسم صلب ويبدأ بالقاء الاسئلة عليه هل يشك بأحد؟! ليجيب كريم بالنفي، هل يوجد ما يدل على حدوث هجوم للفيلا قبل وقوع الحادث؟! ليفيد بعدم معرفته نظرًا لتسرعه في نقل سلمى للمشفى.

وتنتهي أحداث مسلسل ضد الكسر الحلقة الأولى ببعض الغموض الذي يولد الشغف لمتابعة الحلقات الأخري حيث يذهب الأب إلى بيت ابنه كريم ليسأله عن سلمى فيخبره بدخولها المسشفي نتيجة لتعرضها للهجوم من قبل أحد الأشخاص، ليبدأ الشك يتسلل إليه بسبب توتر كريم.