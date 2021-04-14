باريس سان جيرمان يقصى بايرن ميونخ من دوري أبطال أوروبا ويتأهل لنصف النهائى

ودع فريق بايرن ميونخ الألماني، منافسات دوري أبطال أوروبا رغم فوزه على مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، بهدف دون مقابل، في المواجهة المثيرة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء، على ملعب "حديقة الأمراء" ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي للمسابقة بالموسم الجارى 2020-2021، ليحسم نادى العاصمة الفرنسية تأهله للدور نصف النهائي.

وحجز باريس سان جيرمان، مقعده في نصف نهائي النسخة الحالية من دوري الأبطال بمجموع المباراتين 3-3، بعد فوزه خارج ملعبه على بايرن ميونخ في الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة مثيرة أقيمت على ملعب "أليانز أرينا" الأربعاء الماضى، ليستفيد البي إس جي من قاعدة احتساب الهدف بهدفين خارج الديار في حال التعادل.

أحرز ماكسيم تشوبو موتينج هدف بايرن ميونخ بالدقيقة 40 من زمن المباراة، وسجل اللاعب الكاميرونى أهدافاً في مباراتين في دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان (2) أكثر مما سجل في 10 مباريات معهم في المسابقة (1).

ومنعت العارضة هدفا للنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في الدقيقة 37 من زمن المباراة بعد تسديدة قوية بعد مرواغة رائعة، وبعدها بدقيقتين منع القائم أيضا هدفا من نيمار بعد تسديدة على يسار الحارس مانويل نوير داخل منطقة الجزاء.

وسجل ديفيد ألابا لاعب بايرن ميونخ، رقما قياسيا بعد مشاركته مع الفريق البافارى في مواجهة باريس سان جيرمان، وذكرت شبكة "أوبتا" العاصمة المتخصصة في الإحصائيات والأرقام القياسية، أن ألابا عادل الرقم المسجل باسم النجم الفرنسى فرانك ريبيري، كأكثر لاعب غير ألماني خوضاً للمباريات في كل البطولات في تاريخ بايرن ميونخ برصيد 425 مباراة لكل منهما.

ويتفوق ألابا وريبيرى في القائمة على البوسنى حسن صالح حميديتش الثالث برصيد 365 مباراة، ثم البيروفى كلاوديو بيزارو 327 مباراة، وأخيرا الهولندي آريين روبن الذى سجل ظهوره في 309 مباراة.

وخاض بايرن ميونخ لقاء باريس سان جيرمان بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: مانويل نوير / خط الدفاع: بواتينج، لوكاس هيرنانديز، بافارد، ديفيز / خط الوسط: كيميتش، ألابا، ليروى سانى، مولر، كومان / خط الهجوم: تشوبو موتينج.

في المقابل، لعب باريس سان جيرمان بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: كيلور نافاس / خط الدفاع: كيمبيمبي، داجبا، ديالو، دانيلو / خط الوسط: جايا، باريديس، دراكسلر، دى ماريا / خط الهجوم: نيمار، كيليان مبابى.

ومن المقرر أن يلتقى باريس سان جيرمان في نصف النهائي، مع الفائز من مواجهة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند، حيث يلتقي الثنائي الأخير مساء الأربعاء، علما بأن مباراة الذهاب انتهت لصالح السيتي 2-1 على ملعب "الاتحاد".

وافتقد بايرن ميونخ في مواجهة اليوم للمهاجم الهداف روبرت ليفاندوفسكي، بالإضافة إلى جنابري، زوله، توليسو، ودوجلاس كوستا، كما غاب ليون جوريتزكا عن المباراة بسبب معاناته من إصابة عضلية.

جدير بالذكر أن الفريقين التقيا في نهائي النسخة الماضية، والتي شهدت تتويج البايرن باللقب علي حساب باريس سان جيرمان بعدما تغلب عليه بهدف دون رد.