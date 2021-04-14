رئيس اللجنة الطبية بالأهلى: محمد الشناوى وياسر إبراهيم قد يلحقان بالقمة

زف محمد شوقى، رئيس اللجنة الطبية بالأهلى، خبرا سعيدا لجماهير المارد الأحمر حول إمكانية لحاق محمد الشناوى وياسر إبراهيم لاعبى الفريق بمباراة القمة أمام الزمالك الأحد المقبل فى منافسات بطولة الدورى العام.

وقال محمد شوقى، في مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم"، المذاع على قناة أون تايم سبورت: "تحاليل محمد الشناوى مطمئنة جدا على الرغم من أن نتيجة مسحته إيجابية ولكن مسحته قريبة من السلبية وقد يلحق بمباراة الزمالك المقبلة".

وأضاف رئيس اللجنة الطبية بالأهلى: "أعراض كورونا على الشناوى ضعيفة وهناك أمل فى تعافيه قبل القمة، ووارد جدا لحاق ياسر إبراهيم بمباراة القمة ولكن ليست وعود".

وأوضح محمد شوقى: "جونيور أجايى ومحمد هانى يحتاجان 6 أسابيع للعودة للمشاركة مع الفريق من جديد، ومحمد محمود باقى له أيام قليلة للعودة للتدريبات الجماعية وخلال 3 أسابيع سيشارك مع الفريق وكذلك محمود متولى مدافع الفريق الذى تعافى من إصابة الرباط الصليبى".

وتابع رئيس اللجنة الطبية بالأهلى: "كريم نيدفيد جاهز طبيا لخوض التدريبات الجماعية من أسبوعين، ولا مانع من ذلك ولكن خوف اللاعب من عودة الإصابة هي التي تمنعه وقرار مشاركته ليس طبيا".