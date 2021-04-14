مصرع 14 شخصًا وإصابة 4 بحادث تصادم أتوبيس ركاب مع سيارة نقل بأسيوط

/627007/مصرع--14-شخصا-وإصابة-4-بحادث-تصادم-أتوبيس-ركاب-مع-سيارة-نقل-بأسيوط

شهدت محافظة أسيوط حادث مأساوي منذ قليل حيث أصطدمت سيارة نقل بأتوبيس نقل ركاب على طريق (أسيوط- البحر الأحمر) عند الكيلو 103، والذي أسفر عنه مصرع 14 شخصًا وإصابة 4 أخرين، حسب ما أعلنته وزارة الصحة، كما تم الدفع بـ31 سيارة إسعاف لإنقاذ المصابين ونقل الجثث المتفحمة.

جاء ذلك بعد تلقي محافظ أسيوط إخطارًا من غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة بوقوع حادث تصادم سيارة نقل بأتوبيس نقل ركاب بطريق "أسيوط - البحر الأحمر" باتجاه سوهاج ووقوع ضحايا ومصابين. التوجه للحادث و توجه وعلى الفور المحافظ لمكان الحادث وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعى، والجثث للمستشفيات، وتم وضع حواجز مرورية، وتعديل حركة المرور بالطريق منعًا للتزاحم، وجارى رفع السيارة والأتوبيس وانقاذ باقى الركاب .

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