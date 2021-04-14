/627008/محافظ-أسيوط-يتفقد-موقع-حادث-تفحم-أتوبيس-الركاب-بعد-إصطدامه-بسيارة-نقل-صور

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، موقع حادث تصادم اتوبيس ركاب مع سيارة نقل بطريق اسيوط البحر الاحمر عند الكيلو 103 والذى اسفر عن مصرع 12شخصا واصابة 4 اخرين نتيجة تفحم الاتوبيس والسيارة وتم نقل المصابين الى المستشفى الجامعى وفقا للمعلومات الاولية.

وكان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارا من غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة بوقوع حادث تصادم سيارة نقل باتوبيس نقل ركاب بطريق اسيوط البحر الاحمر باتجاه سوهاج ووقوع ضحايا ومصابين. وعلى الفور توجه المحافظ لمكان الحادث وانتقلت قوات الحماية المدنية الى مكان الحادث والاستعانة بعدد 25 سيارة اسعاف وتم نقل المصابين الى المستشفى الجامعى ونقل الجثث للمستشفيات وتم وضع حواجز مرورية وتعديل حركة المرور بالطريق منعا للتزاحم وجارى رفع السيارة والاتوبيس وانقاذ باقى الركاب . كما تابع المحافظ من موقع الحادث جهود اسعاف المصابين ونقلهم للمستشفيات وتقديم اوجه الرعاية الصحية لهم موجهاً بالتنسيق مع كافة الجهات الامنية واتخاط ما يلزم من اجراءات . ورافق المحافظ فى موقع الحادث اللواء اسعد الذكير مدير أمن أسيوط واللواء المهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد والعميد ايهاب ثروت مدير ادارة الحماية المدنية والعميد ايهاب الفى مدير ادارة المرور. وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز الفتح. ووجه محافظ أسيوط الشكر لقوات الحماية المدنية والاسعاف لاستجابتهم السريعة وجهودهم فى السيطرة على الحادث ونقل المصابين باستغلال كافة الامكانات المتاحة .

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