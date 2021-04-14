/627005/أهمها-ليفربول-ومباريات-كأس-مصر-أهم-مباريات-اليوم

تشهد الساحة الرياضية اليوم الأربعاء الموافق 14/4/2021، العديد من المباريات أهمها مباراة ريال مدريد و ليفربول في إطار منافسات الإياب لدور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا، بينما يواجه الأهلي فريق النصر في دور الـ 32 من كاس مصر، وكذلك الزمالك وحرس الحدود المقرر إقامتها على ملعب السويس، ويرصد لكم دوت الخليج أهم و أبرز المباريات.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة

بوروسيا دورتموند - مانشستر سيتي في تمام 21:00 بتوقيت مصر، بتوقيت 22:00 السعودية وتنقل beIN Sports HD 2 Premium أحداث المباراة في إطار منافسات إياب دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا، يذكر أن مباراة الذهاب أنتهت بالفوز لصالح الفريق الإنجليزي بهدفين مقابل هدف وحيد.

موعد مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا

ويلتقي ليفربول - ريال مدريد في تمام 21:00 مصر بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية ،وتبث beIN Sports HD 1 Premium أحداث اللقاء ، يذكر أن مباراة الذهاب أنتهت لصالح الفريق الملكي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد سجله المحترف المصري محمد صلاح، وبذلك يحتاج الريدز للفوز بفارق هدفين حتى يتمكن من الصعود للدور القادم رفقة باريس سان جرمان الذي حسم التأهل على الرغم من تلقى الهزيمة أمام بايرن ميونخ .

مباريات كأس مصر أهمها مباراة الأهلي و الزمالك

الأهلي – النصر تنطلق في تمام الساعة 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 السعودية، وتبث قنوات on time sports 1 أحداث اللقاء بين الفريقين على ملعب الاسكندرية.

الزمالك - حرس الحدود تنطلق في تمام 21:30بتوقيت مصر، بتوقيت22:30 السعودية، وتبث قناة on time sports 2 أحداث اللقاء بين الفريقين في المباراة التي يستضيفها ستاد السويس.

مباريات الدوري المصري أهمها مباراة بيراميدز

بيراميدز - مصر المقاصة21:30 مصر، 22:30 السعودية on time sports 3

دور المجموعات دوري أبطال آسيا - الجولة الأولى

جوا – الريان تنطلق في 19:00 مصر، 20:00 السعودية. الوحدات – النصر تنطلق في 20:00 مصر، 21:00 السعودية. الشارقة - القوة الجوية تنطلق في 20:00 مصر، 21:00 السعودية. السد – فولاذ تنطلق في 20:00 مصر، 21:00 السعودية.