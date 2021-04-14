آيتن عامر مهاجمة ريهام حجاج: "عملنا دعاية لأشياء متستاهلش"..القصة كاملة 

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دوت الخليج يرصد تعليق آيتن عامر على ريهام حجاج حول مسلسل كل ما نفترق، وتفاصيل الأزمة التي وقعت بينهما.

ريهام حجاج تسيطر على كواليس مسلسل وكل ما نفترق

ظهر هذا الخلاف بسبب تدخل حجاج في إدارة العمل، حيث أنها حذفت مشاهد لآيتن عامر وغيرت مجري تطورات شخصيتها داخل المسلسل على عكس السيناريو الأصلي، الأمر الذي أدى إلى انسحاب مخرج ومؤلف العمل، فضلًا عن مدير التصوير.

حرب بين ريهام حجاج وآيتن عامر

فتبادلت النجمتين الحديث وإلقاء التهم على بعضهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فكتبت ريهام عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يرى الدميم في الجمال تحديًا له والغبي في الذكاء عدوانًا عليه.. ويشعر ذي الفاحشة في الأخلاق تعريًا له وأسوأهم الفاشل عندما يرى في نجاح الآخرين اذدراء لشخصه وتهديدًا لوجوده"، مشيره بحديثها إلى الفنانة آيتن عامر.

فردت آيتن عامر عليها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" بصورة لكلام ريهام وأرفقت معها تعليق قائلة: "كم الدعم والمكالمات والحب مخليني حقيقي عايزه أقفل الموضوع خالص بجملة القدر حطها قدامي صدفة "وأسوأهم الفاشلة عندما ترى في نجاح الأخرين ازدراءً لشخصها وتهديدًا لمحاولة وجودها في المسلسل.. عشان كده شالت المشاهد وقصت الشوتات ودخلت عادت مونتاح الحلقات والمخرج اعتذر وكمان تدعي علينا ما ليس فينا.. كفاية كده عملنا دعاية لناس متستاهلش".

مواعيد وصناع عمل مسلسل "وكل مانفترق"

وعلى الصعيد الآخر، مسلسل"وكل ما نفترق" بطولة ريهام حجاج، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، أحمد فمي وطارق عبدالعزيز، من تأليف أحمد وائل وإخراج كريم العدل ويُعرض حاليًا على فضائية قنوات Cbc، ON، dmc والحياة، في التاسعة مساءً.