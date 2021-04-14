وزير الأوقاف ينشر فيديو لـ الفائزة بـ المسابقة العالمية للقرآن الكريم 2019

جدة - نرمين السيد - نشر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فيديو لـ سارة محمد زكريا، الطالبة بالصف الأول الإعدادي بمدرسة محمد متولى الشعراوي بمحافظة البحيرة، والفائزة بالمركز الأول فرع الناشئة بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم عام 2019م.





وكشف وزير الأوقاف، خلال الفيديو الذى نشره على صفحته الرسمية بـ موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أن أصوات هؤلاء الفتيات أصوات واعدة تدعمها وزارة الأوقاف وترعاها. كان وزير الأوقاف قد اعتمد، أمس الثلاثاء، قرار الإدارة المركزية للموارد البشرية بديوان عام الوزارة، بإنهاء خدمة عاملين بسوهاج وكفر الشيخ تنفيذًا للأحكام القضائية بحقهما.

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