مسلسل القاهرة كابول الحلقة الأولى..تفاصيل مثيرة أبرزها تفجير كمين للجيش المصري

/627013/مسلسل-القاهرة-كابول-الحلقة-الأولىتفاصيل-مثيرة-أبرزها-تفجير-كمين-للجيش-المصري

مسلسل القاهرة كابول الحلقة الأولى، تبدأ أحداث المسلسل بتفجير أحد الجماعات الإرهابية لكمين وموت عدد كبير من الجيش المصري، ثم يستعرض مشهد نبيل الحلفاوي وهو ينظر لصورة ابنه المتوفي أثناء هذا الانفجار، وينتقل المشهد إلى فتحي عبدالوهاب الذي يجسد دور الإعلامي طارق كساب ويقدم برنامج "يجلس ويفكر" يعرض من خلاله تغطية كامله لحدث الانفجار.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل القاهرة كابول الحلقة الأولى، التي شهدت أحداث مثيرة مع بداية الدقائق الأولى من المسلسل التي كانت من شأنها نقل المشاهد معها إلى تلك الحقبة.

ويعود المشهد مرة اخرى إلى نبيل الحلفاوي وهو يجلس مع زوج أخته على أحد المقاهي الشعبية يتبادلان الحديث ليبدأ الاخير بسؤاله عن كيفية تخطيه لحادث استشهاد إبنه ليقول له أنه تعايش مع الدنيا، ثم يبدأ الحلفاوي بإخباره عن شعوره عندما تلقى خبر موت إبنه قائلًا: "كنت حزين جدًا لحد ما سمعت صوت بيقولي إطمن من ساعتها وانا مطمن".

ويتابع حديثه لصديقه: "اتمني تتطمن زي وتدخل البيت لأختي مبسوط"، يفصلهم مشهد قصير أيام النكسة، ومن ثم ينتقل المشهد إلى خالد الصاوي أثناء سفره إلى أحد البلاد للعمل وأثناء تجهيز حقيبه السفر ويدور حوار بينه وبين زوجته لتسأله: "رايح فين" فيتجاهل السؤال ويضحك ساخرًا، وأثناء ذهابة ينظر إلى غرفة ابنته بحنين.

جنازة أم كلثوم

وفي مشهد آخر يذهب الحلفاوي إلى المطار وينظر إلى أحد الأطفال ليتذكر مشهدًا من الماضي، مشهد أثناء جنازة أم كلثوم يصاحبه أحد اغانيها وأثناء سيره في الجنازة يتقابل مع أحد الأشخاص الذي يقول له بعنف: "حرام تمشي في جنازة أم كلثوم"

فيلم عن الإرهاب

"يبدوا أن الإرهاب الديني يتطور تطور مذهل لتصبح الحرب الجديده حربًا متعددة الاتجاهات والرؤوس"..قيلت هذه الجمله في أحد القاعات بحضور عدد كبير من الأشخاص المهمين، على لسان مخرج عربي مصري مسلم الذي يقوم بتجسيده أحمد عز.

كان يعرض أحد أفلامه التي تدور حول الإرهاب والمتطرفين فيقوم أحد الحاضرين بسؤاله: "لماذا لم يتم العرض في بلدك"،فيجيب: "معندهوش اسباب واضحه". ثم يُسأل مرة أخرى: لماذا يركز الفيلم على شخصية الشيخ الذهبي، فيجب أن السبب الرئيسي عود إلى يوم قتل الشيخ الذهبي يوم ٧سنة ١٩٧٧ عندما كان يبلغ من العمر ٨ سنوات فظل في ذهنه سؤال محير وهو كيف قُتل الشيخ الذهبي ويصاحب حديثه مشاهد قديمه من هذا الحدث.

وبينما يزال خالد الصاوي في طريق سفره، كان يجلس أحمد رزق مع الإعلامي طارق كساب يتبادلان الحديث معًا، ليقوم الاخير بسؤاله عن سبب منع عرض الفيلم في مصر، وعندما لم يجد طارق إجابه حاول إقناعه لاستضافته في أحد حلقاته لعرض قضيته حول منع عرض فيلم رزق في مصر.

ينتهي مسلسل القاهرة كابول الحلقة الأولى بإجتماع كلًا من طارق لطفي، وخالد الصاوي، وفتحي عبدالوهاب وأحمد رزق في منزل فتحي عبدالوهاب، حيث كانت تجمعهم صداقة قديمه قبل أن تتشكل شخصياتهم الجديدة، فهل هذه المرة يكون اجتماعهم بهدف الصداقة أم بهدف المصلحة؟!.