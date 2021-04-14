موعد مباراة ليفربول وريال مدريد والقنوات الناقلة

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يخوض ليفربول الإنجليزي مواجهة هامة أمام ريال مدريد في إطار منافسات إياب دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا في المباراة التي يسعى خلالها الريدز في إستغلال عامل الأرض لتعويض خسارته في اللقاء الماضي، حيث خسر الفريق الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد على ملعب الملكي الإسباني.

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري الأبطال

وتقام اللقاء بين ريال مدريد و ليفربول في إطار منافسات دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا في تمام التاسعة من مساء اليوم، ويتستضيف ملعب الإنفيليد أحداث اللقاء بين الفريقين، وتبث قنوات بي ان سبورت أحداث اللقاء بتعليق صوتي للمعلق حفيظ دراجي، على أن يعلق عصام الشوالي على أحداث لقاء بورسيا دورتموند ومانشيستر سيتي.

تشكيل ريال مدريد أمام ليفربول

ومن المقرر أن يدخل ليفربول مباراة ريال مدريد بتشكيل مكون من : حراسة المرمي: أليسون بيكر. الدفاع: ترينت- فيليس- كاباك- ربرتسون. الوسط: فابينو- فينالدوم- كيتا. الهجوم : ماني- جوتا- صلاح.

تشكيل ريال وليفربول في دوري أبطال أوروبا

على أن يدخل ريال مدريد مباراة ليفربول بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: تيبو كورتوا. خط الدفاع: فيرلاند ميندي – إيدير ميليتاو – ناتشو – أودريزولا. وسط الميدان: توني كروس – كاسيميرو – فيديريكو فالفيردي – لوكا مودريتش. خط الهجوم: كريم بنزيما – فينيسيوس جونيور.

قائمة فريق ريال مدريد في المباراة

وأعلن زين الدين زيدان قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفربول في إطار منافسات دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا. في حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، ألتوبي. في خط الدفاع: إيدير ميليتاو، ناتشو، مارسيلو، ألفارو أودريازولا، فيرلاند ميندي، فيكتور تشوست. في خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، فيدي فالفيردي، إيسكو، مارفين، أريباس. في خط الهجوم: كريم بنزيما، ماركو أسينسيو، فينيسيوس جونيور، ماريانو دياز، رودريجيو جوس.

يذكر أن ريال مدريد حقق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف وحيد في إطار منافسات دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا ويحتاج الريدز للفوز بفارق هدفين حتى يتمكن من الصعود للدور القادم من البطولة، على أن تقام مواجهة مانشيستر سيتي و بورسيا دورتموند في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشر بتوقيت مكة المكرمة.