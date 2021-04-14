هجمة مرتدة الحلقة الأولى..أحمد عز في قبضة الجيش الأمريكي

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تصدر هاشتاج مسلسل هجمة مرتدة ترند “تويتر” مع بداية عرض الحلقة الأولى من المسلسل على قناة دي أم سي، حيث نال إعجاب المصريين مشاهد الإثارة و الأكشن الذي بدأت بها الحلقة الأولى.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل هجمة مرتدة الحلقة الأولى، التي شهدت عدد من الأحداث التي خطفت أنظار المشاهدين خلال الساعات الماضية.

تفاصيل مسلسل هجمة مرتدة الحلقة الأولى

يظهر الفنان أحمد عز الذي يجسد شخصية "سيف العربي" شاب مصري مقيم في العراق وهو يرقص وسط البدو في إحدى الأفراح بالعراق وأثناء رقصه يقتحم قوات الجيش الأمريكي الحفل وتتعالى الصرخات، وطلقات النيران التي تصتدم بالجميع و يسقط الحضور قتلى على الارض، ومن جانب آخر يحاول احمد عز إنقاذ العروسة التي تغمد الدم فستانها الابيض ولكن يتمكن الجيش الأمريكي من احمد عز والقبض عليه.

تظهر الفنانة هند صبري داخل كافية وهي في إنتظار صديقها باسل ، وكان احد الرجال في الخارج يراقبها ويترصد خطواتها .

المخابرات المصرية

وتستعرض الحلقة جهاز المخابرات المصرية لكشف المؤامرات التي يتم تدبيرها ضد الوطن، وتجنيد الشباب في الخارج للعمل ضد وطنهم ، حيث يأتي مشهد من سجن كوبر فى غرب بغداد بعدما تم القبض على "سيف العربي" من قبل الجيش الأمريكي بسبب وجوده فى حفل زفاف تواجد به جماعات إرهابية، حيث اعتبروه من ضمن الاعضاء النشطة فى الجماعات الإرهابية ولكن "سيف العربى" انكر ذلك، و بفضل صديقة له على علاقة بالمخابرات العراقية استطاعت إخراجة من المعتقل.

تنتهي الحلقة الاولى بحالة من التشويق حيث يقوم بعض الاشخاص بتركيب كاميرات مراقبة في المنزل الذي تقيم بة هند صبري من قبل قوات اجنيبة ليتم مراقبتها و الاطلاع على كل تحركاتها.