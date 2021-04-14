خدمات Online | استعلام مخالفات مرور السيارات برقم اللوحة ورخص القيادة 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - معرفة مخالفات مرور السيارات برقم اللوحة المعدنية ورخص القيادة أيضاً باتت ضمن خدمات الحكومة المصرية المقدمة عبر شبكة الإنترنت، ويأتي ذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ونيابات المرور كذلك، حيث حرصت الحكومة في الآونة الأخيرة على تفعيل أنظمة إليكترونية “Online” للمواطنين مُلّاك السيارات في جمهورية مصر العربية، والتي تساعد على إتمام عملية الاستعلام عن مخالفات نيابة المرور للسيارة ورخص القيادة في مكاتب المرور في الجمهورية، بخطوات مُبسّطة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للنيابة العامة، دون الحاجة إلي التزاحم في الطوابير وهدر الوقت، والاموال، والجهد.

مخالفات مرور السيارات 2021

يُمكن للمُستعلم الآن من خلال موقع إمداد المعلومات للنيابة العامة بإدارة التحول الإلكتروني لإنفاذ القانون، الاستعلام على مخالفات المرور برقم اللوحة والرخص الخاصة في مصر، وذلك ضمن خدمات مخالفات المرور المقدمة عبر موقع النيابة الرسمي الرسمي.

ومن الخدمات المرورية الأخري>> الاستعلام عن المخالفات المرورية الخاصة بالتسّيير بأنواعها- إضافة امكانية استعلام عن مخالفات رخصة القيادة- تجديد الرخصة إليكترونياً-الاطلاع على نماذج مخالفات مرور السيارات المسجلة عبر الموقع وتقديم التظلمات.

الخطوات اللازمة لتحقيق الاستعلام بنجاح:

– للتسجيل عبر موقع النيابة العامة الرسمي ومعرفة المخالفات إضغط هنـــا.

– تَصفّح الخدمات المتاحة، وفي هذا الصدد عليك إختيار>> خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة.

– إدخال البيانات والمعلومات الموجودة في رخصة القيادة أو السيارة، منها بيانات بطاقة الرقم القومي المكون من 14 رقم، نوع الترخيص، رقم اللوحة، المحافظة التابع لها، ثم إختيار استعلام مخالفات المرور السيارات.