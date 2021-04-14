/627009/تشكيل-ليفربول-أمام-ريال-مدريد-في-دوري-أبطال-أوروبا

يلتقي ليفربول مع ريال مدريد في مواجهة حاسمة في إطار منافسات إياب دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبن في المباراة التي يحتضهنا ملعب الإنفيليد، ويحتاج فيها الريدز للإنتصار بفارق هدفين من أجل تعويض الخسارة التي تلقاها بثلاثة أهداف مقابل هدفين هدف وحيده أحرزه محمد صلاح المحترف ضمن صفوف النادي الإنجليزي.

ويستعرض دوت الخليج التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وريال مدريد في المباراة التي تقام على ملعب الإنفيليد في إطار مواجهات دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا. ومن المقرر أن يدخل ليفربول مباراة ريال مدريد بتشكيل ناري سيعلنه يورجن كلوب على أن تكون ملامحه أقرب للتشكيل التالي:

تشكيل ليفربول أمام ريال مدريد بمشاركة محمد صلاح

حراسة المرمى: أليسون بيكير. خط الدفاع: كاباك، فيليبس، روبرتسون، أرنولد. خط الوسط: فابينو، فينالدوم، تياجو ألكانتارا. خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني.

تشكيل ريال مدريد أمام ليفربول

على أن يدخل ريال مدريد مباراة ليفربول بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: تيبو كورتوا. خط الدفاع: فيرلاند ميندي – إيدير ميليتاو – ناتشو – أودريزولا. وسط الميدان: توني كروس – كاسيميرو – فيديريكو فالفيردي – لوكا مودريتش. خط الهجوم: كريم بنزيما – فينيسيوس جونيور.

وأعلن زين الدين زيدان عن القائمة التي من المقرر أن تخوض مواجهة ريال مدريد على ملعب الإنفيليد ضمن منافسات دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا، وجاءت القائمة كالتالي:

قائمة فريق ريال مدريد أمام ليفربول

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، ألتوبي. في خط الدفاع: إيدير ميليتاو، ناتشو، مارسيلو، ألفارو أودريازولا، فيرلاند ميندي، فيكتور تشوست. في خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، فيدي فالفيردي، إيسكو، مارفين، أريباس. في خط الهجوم: كريم بنزيما، ماركو أسينسيو، فينيسيوس جونيور، ماريانو دياز، رودريجيو جوس.

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد

يذكر أن ريال مدريد حقق الفوز على ليفربول الإنجليزي ضمن منافسات دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا، في مباراة شهدت تالق واضح من كريم بنزيمة مهاجم الفريق والذي سجل الهدف الأول، وكذلك توني كروس، قبل أن يسجل محمد صلاح المحترف المصري الهدف الوحيد للنادي الإنجليزي.

ويأمل ليفربول الإنجليزي في مواصلة مشواره في البطولة من خلال تحقيق نفس السيناريو حينما حقق الفوز على برشلونة الإسباني الغريم التقليدي لفريق ريال مدريد في المباراة التي شهدت تألق كبير للريدز بعد الخسارة في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف.