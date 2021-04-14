طقس الأربعاء .. ارتفاع فى درجات الحرارة ورياح تنشط أحيانا .. القاهرة 27

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى .. معتدل على السواحل الشمالية .. مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد .. حار على جنوب الصعيد.





فيما توقعت الأرصاد أن يسود طقس معتدل ليلا على الأنحاء كافة.. ويتوقع الخبراء أن تنشط الرياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وأن تنشط على مناطق من جنوب سيناء. حالة الطقس اليوم وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون بين خفيفة ومعتدل، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.25 إلى 1.75 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية، وتتراوح حالة البحرالأحمر بين معتدلة إلى مضطربة ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 إلى 2.25، والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 27 15 الاسكندرية 24 15 وادى النطرون 26 14 طنطا 26 14 شبين الكوم 26 14 دمنهور 25 14 بلطيم 22 14 مطروح 22 13 السلوم 24 12 سيوة 24 11 بورسعيد 21 16 دمياط 22 14 الزقازيق 27 14 المنصورة 25 13 الاسماعيلية 27 13 السويس 27 13 العريش 22 14 رفح 21 13 رأس سدر 27 15 نخل 25 08 نويبع 28 18 طابا 28 15 كاترين 24 09 الطور 27 16 شرم الشيخ 30 19 الغردقة 28 18 مرسى علم 27 17 الفيوم 28 14 بنى سويف 29 14 المنيا 29 13 أسيوط 30 15 سوهاج 32 17 قنا 33 18 الأقصر 34 19 أسوان 34 11 ادفو 34 17 أبوسمبل 34 17 الوادى الجديد 32 16 حلايب 28 22 شلاتين 29 20

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