فيديو - مواعظ وابتهالات .. السهرة الإيمانية الثانية لـ الأوقاف

جدة - نرمين السيد - نشر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فيديو على صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، لـ السهرة الإيمانية الثانية، والتى تقيمها وزارة الأوقاف خلال شهر رمضان المبارك.





وتضمنت السهرة، تلاوة للقارئ الشيخ محمود الخشت من سورة النساء، فيما تحدث الشيخ أسامة فخرى، من شباب أئمة الأوقاف عن أهمية التفاؤل فى حياة المسلمين. واختتمت السهرة بـ ابتهالات قدمها المبتها الشيخ إبراهيم صالحين.

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