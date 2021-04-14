صورة .. وزيرة الهجرة : فخورة بـ بطولة الشاب المصرى أحمد شعبان فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنها تواصلت مع أحمد شعبان، المواطن المصرى المقيم فى الولايات المتحدة الأمريكية، والذى كان حديث وسائل الإعلام الأمريكية خلال الساعات الماضية، بعدما ساعد الشرطة فى القبض على قاتل هارب بعد مطاردة شارك فيها 40 ضابطا، وطيارة هليكوبتر.





وكتبت الوزيرة، على صفحتها الرسمية، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، قائلة: "لسة قافلة التليفون مع إحمد شعبان، الإسكندرانى الجدع اللى بيفخر بدراسته فى الكلية العسكرية فى مصر، والتى جعلته رجلا لا يخاف وفقا لما أكده لها".

وتابعت: "فخورة به وفقا لما سمعته منه خلال المكالمه الهاتفية، حيث أكد أنه رافع رأسه فى أمريكا منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة مصر ولابد للجميع أن يساعده ويقف معه حتى تصبح مصر أحلى".

وقال أحمد شعبان للوزيرة، "إن مصر لديها خير أجناد الأرض، وأنه قام بتعليم أولاده اللغة العربية، ومخافة الله، ولولا أن أمهم روسية كان وافق على طلبهم بدخول الجيش المصرى".

جدير بالذكر، أن المهاجر المصرى يدعى أحمد شعبان، ويعمل كسائق لشاحنة عملاقة فى الولايات المتحدة الأمريكية، وكان يقود سيارته وقت الجريمة، فى مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، غرب الولايات المتحدة، ولاحظ أثناء ممارسة عمله مطاردة بين سيارات الشرطة الأمريكية وسيارة أخرى يستقلها شخص يحاول الهرب بكل جهده.

وكان موقف الشاب المصرى أن قاد شاحنته مسرعا ليصطدم بسيارة القاتل، ويجبره على التوقف فى موقف شجاع لاقى استحسان الشرطة ووسائل الإعلام الأمريكية ورواد مواقع التواصل.

البطل المصرى أحمد شعبان، يبلغ من العمر 44 عاما، ومن مواليد محافظة الإسكندرية، وسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1998 ليعمل كسائق سيارات نقل.