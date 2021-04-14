الحلقة الأولى لـ ملتقى الفكر الإسلامى .. الصيام تهذيب وإصلاح

جدة - نرمين السيد - أقيمت مساء أمس الثلاثاء، الحلقة الأولى لـ ملتقى الفكر الإسلامى، والذى ينظمه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف، طيلة ليالى شهر رمضان المبارك، حيث جاءت بعنوان "فضل الصيام وأحكامه".





يأتى هذا، فى إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف المصرية والهيئة الوطنية للإعلام، لنشر الفكر الإسلامى الصحيح ، ومواجهة الفكر المتطرف ، وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

حاضر فى الحلقة الأولى، الدكتور عبد الله النجار، الأستاذ بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور على الله الجمال إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة، رضى الله عنها، بالقاهرة.

وفى كلمته أكد الدكتور عبد الله النجار، أن الله تبارك وتعالى شرع الفرائض والعبادات ليستطيع الناس الوصول إلى خالقهم، فليس هناك طريق للتعبد لله تعالى غير ما شرعه الله تعالى لخلقه، ومما فرض الله تعالى على عباده الصوم، حيث يقول النبى، صلى الله عليه وسلم : "بُنِى الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ"، فالصوم ضمن فرائض أخرى.

وأضاف: "كل فريضة تتضمن لونا من ألوان الهداية، فليست العبادة مجرد طقوس وشعائر تقام، ولكن لابد لهذه العبادات من أثر فى سلوك الإنسان، فهناك مقاصد سلوكية للعبادات، فالصلاة يقول الله تعالى فيها : "َوأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ"، ويقول تعالى فى الزكاة : "خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ"، ويقول فى فريضة الحج : "الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ".

وتابع النجار: "وكذلك الصوم له غايات ومقاصد سلوكية يقول تعالى : "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ"، فتقوى الله تعالى تعنى مراقبة الله، عز وجل، والصوم يعلم الإنسان هذا المعنى، فيصنع لديه نوعًا من الرقابة الذاتية، فامتناع الإنسان عن شهواته وعن الملذات التى تميل إليها النفس تقربا إلى الله تعالى ينعكس يقينا أخلاقا فاضلة فى سلوكه وتعامله.

وفى كلمته، أكد الدكتور على الله الجمال أن أهم الدروس التى نتعلمها من رمضان هو "التغيير"، والإقلاع عن العادات والمألوفات، حيث يمنع الصوم المسلم من الطعام والشراب الحلال ليتعود على ترك الحرام، يمنعه من الشهوة الحلال ليحذر الاقتراب من الفواحش المحرمة، فرمضان يغيّر سلوك الإنسان، من عبدٍ شهوانى إلى عبدٍ ربانى .

وأكد أن من أهم الدروس التى نتعلمها من رمضان هو "المساواة" ، فهو شهر يتساوى فيه كل المؤمنين، يصومون فى ميقات واحد ، ويتضرعون إلى رب واحد، ويتسامحون فيما بينهم، فيشعر الغنى بحرمان الفقير طول العام عندما يشعر بالجوع والعطش فى شهر رمضان.

وللقبول فى مدرسة الصيام دلائل، ولعل من أهم هذه الدلائل ارتفاع منسوب المراقبة لله تعالى الذى يحقق مرتبة الإحسان التى بينها حديث جبريل: "والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك"، فإذا ما شعر الصائم أنه ازداد حياء من ربه وخشية له وإقبالا عليه فتلك علامة من علامات القبول، والصوم وسيلة مهمة لاكتساب المقام الرفيع عند الله وعلو المكانة لديه سبحانه، كما قال أحد الصالحين: "إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك، فانظر فيما أقامك"، فإن أقامك على الخير والصلاح والطاعة والبر والمعروف، فإن مقامك عنده عزيز ".