جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء بتعيين 34 شابًا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم اثنين من ذوى الهمم والعزيمة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، من ضمن 186 شابًا مسجلين من راغبى العمل.





تلقى سعفان تقريرًا بذلك من محمد سالم عبدالمالك مدير المديرية عن إنجازات المديرية عن شهر مارس الماضى، أشار فيه إلى أن المديرية قامت باستخراج 56 شهادة قياس مستوى المهارة، و59 رخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها فى المحافظة. وفى مجال التفتيش العمالى، فتشت المديرية على 138 منشأة، والقيام بحملتين تفتيش شامل، أما عن السلامة والصحة المهنية إذ فتشت على 6 منشآت يعمل بها 776 عاملاً. كما تابعت المديرية الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 8 منشآت، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلاً عن مكاتب التفتيش العمالى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوى العاملة: تعيين 34 شابا والتفتيش على 138 منشأة بشمال سيناء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.